Общество

40 минут назад

На улице Политехнической - новые остановочные павильоны

2 168
#дороги #благоустройство
На улице Политехнической - новые остановочные павильоны

В этом году подрядчик завершит работы по замене дорожных знаков и нанесению разметки.

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, Смотрите, на улице Политехнической в микрорайоне Университетский появились новые остановочные павильоны.

«Их 6. В конце 2022 года на этой улице досрочно поменяли покрытие проезжей части, поменяли бордюры и установили светофоры – благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году подрядчику остается только завершить работы по замене дорожных знаков и нанесению разметки», - отмечают в управлении.
2 168
#дороги #благоустройство

Комментарии (2)

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кадровый резерв

11 минут назад
Уже кучу песка наложить успели в новом павильоне. Лучше ничего не могли придумать.
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не-а че

17 минут назад
Гопоте для развлечений в самый раз.
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