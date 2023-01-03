На улице Политехнической - новые остановочные павильоны

В этом году подрядчик завершит работы по замене дорожных знаков и нанесению разметки.

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, Смотрите, на улице Политехнической в микрорайоне Университетский появились новые остановочные павильоны.



«Их 6. В конце 2022 года на этой улице досрочно поменяли покрытие проезжей части, поменяли бордюры и установили светофоры – благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году подрядчику остается только завершить работы по замене дорожных знаков и нанесению разметки», - отмечают в управлении.

