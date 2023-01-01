Коронавирус

33 минуты назад

В Новый год в больницу с COVID попал только один липчанин

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#Коронавирус #статистика заболевания
В Новый год в больницу с COVID попал только один липчанин

В нашей области жертв нет, но в России за сутки умерили 500 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие праздничные сутки коронавирус был выявлен у 9-ти жителей Липецкой области, при этом госпитализация понадобилась всего одному человеку. Благополучно завершили лечение 10 человек.

Цифры скромные, но «чума начала XX века» не дремлет: в декабре COVID свёл в могилу 13 липчан.

Общая статистика нашего региона с начала пандемии такова: 176 238 человек заболели, 172 122 выздоровели, 3 941 человек скончался.

По данным медиков, 31 декабря в России выявлено 5 038 новых случаев COVID, завершили лечение 5 283 человек. По обоим показателям цифры примерно на 40 процентов ниже, чем в последний день 2021 года. Вирус за сутки унёс жизни 50 россиян.

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#Коронавирус #статистика заболевания

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