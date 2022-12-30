Липчанин попался пьяным за рулём спустя три месяца после лишения прав

Мужчина от медицинского освидетельствования отказался.

Заместитель прокурора Липецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже имеющим за это судимость.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже умеет судимость по этой же статье. 15 марта этого года вступил в силу приговор, по которому за управление машиной в состоянии опьянения получил 360 часов обязательных работ и его лишили прав на два года.



Но уже через три месяца — 29 июня мужчину снова остановили за рулём «ВАЗ 21074» на улице Титова в селе Ленино Липецкого района, направили на медицинское освидетельствование в областной наркодиспансер, но, приехав в медучреждение, мужчина от освидетельствования отказался.



Теперь водителю грозит куда более серьёзное наказание: санкция статьи предусматривает штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет.