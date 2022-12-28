В Липецке начались предновогодние пробки

Уже в обеденный перерыв многие отправились за покупками в торговые центры, другие поехали поздравлять коллег.

Движение во многих районах Липецка сегодня сильно затруднено. И виной отнюдь не снегопад: Липецк встал в предновогодних пробках — уже в обеденный перерыв многие отправились за покупками в торговые центры, другие поехали поздравлять коллег.



С обеда - пробка на кольце на площади Победы, на мосту через Каменный лог, в районе «Армады» и «Ривьеры», на улице Московской, улице Советской.



В основном, пробки концентрируются на развязках и подъездах к торговым центрам.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции, пока ситуация на дорогах Липецке находится в штатном режиме.



«Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе анализируют складывающуюся дорожную ситуацию. В необходимых случаях возможно использование жестов регулировщика до ликвидации затора», - отметили в пресс-службе полиции.