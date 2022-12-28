Общество

сегодня, 14:27

В Липецке начались предновогодние пробки

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#Новый год #пробки
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В Липецке начались предновогодние пробки

Уже в обеденный перерыв многие отправились за покупками в торговые центры, другие поехали поздравлять коллег.

Движение во многих районах Липецка сегодня сильно затруднено. И виной отнюдь не снегопад: Липецк встал в предновогодних пробках — уже в обеденный перерыв многие отправились за покупками в торговые центры, другие поехали поздравлять коллег.

С обеда - пробка на кольце на площади Победы, на мосту через Каменный лог, в районе «Армады» и «Ривьеры», на улице Московской, улице Советской.

В основном, пробки концентрируются на развязках и подъездах к торговым центрам.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции, пока ситуация на дорогах Липецке находится в штатном режиме. 

«Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе анализируют складывающуюся дорожную ситуацию. В необходимых случаях возможно использование жестов регулировщика до ликвидации затора», - отметили в пресс-службе полиции.
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#Новый год #пробки
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Комментарии (4)

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==иван

10 минут назад
Там за окном снег идет все едут за подарками .у меня в краснодаре вообще снега нет.
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Мимоходом

26 минут назад
А где это интересно сотрудники Госавтоинспекции анализируют, если их не видать в городе? Не отрывая зад от кресел что ли?
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Мимоходом

28 минут назад
Странно, почему предновогодние? Пробки у на каждый день. И утром и вечером, и в обеденный перерыв тоже.
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Koммунист

57 минут назад
Мы ездим по городу с мигалками
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