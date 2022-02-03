17-летний студент чуть не убил сверстника двумя ударами по животу

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, ночью 1 ноября 2021 года компания молодых людей выясняла отношения после выпивки в одном из баров Ельца. 17-летний студент колледжа нанес лежащему на асфальте сверстнику не менее двух ударов ногой по животу, причинив тупую травму с повреждением внутренних органов. Подростки вызвали бригаду скорой помощи и убежали. Потерпевший был госпитализирован и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи остался жив.



- Согласно выводам судмедэкспертов, причиненный здоровью потерпевшего вред по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области.



Во время расследования уголовного дела студент признал вину, написал явку с повинной, и активно способствовал следствию. Вместе с этим его вина подтверждается собранными следователем доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.



Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

