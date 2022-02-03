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17-летний студент чуть не убил сверстника двумя ударами по животу
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
- Согласно выводам судмедэкспертов, причиненный здоровью потерпевшего вред по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области.
Во время расследования уголовного дела студент признал вину, написал явку с повинной, и активно способствовал следствию. Вместе с этим его вина подтверждается собранными следователем доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.
Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
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