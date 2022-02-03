Происшествия

сегодня, 16:06

17-летний студент чуть не убил сверстника двумя ударами по животу

7 2122
#драка
3
17-летний студент чуть не убил сверстника двумя ударами по животу

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, ночью 1 ноября 2021 года компания молодых людей выясняла отношения после выпивки в одном из баров Ельца. 17-летний студент колледжа нанес лежащему на асфальте сверстнику не менее двух ударов ногой по животу, причинив тупую травму с повреждением внутренних органов. Подростки вызвали бригаду скорой помощи и убежали. Потерпевший был госпитализирован и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи остался жив.

- Согласно выводам судмедэкспертов, причиненный здоровью потерпевшего вред по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области.

Во время расследования уголовного дела студент признал вину, написал явку с повинной, и активно способствовал следствию. Вместе с этим его вина подтверждается собранными следователем доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.

Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
7 2122
#драка
3

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ч

31 минуту назад
" 60+, " , почему такие жестокие люди ?
ответить

Бабушка

49 минут назад
Вот так детей родители растят,все силы и свою жизнь тратят на то, чтобы дать образование ,прокормить .И потом кто то это все может отнять одним ударом. Пожалели бы родителей .Нельзя бить друг друга без крайних причин .Здоровье бесценно .Его легко лишиться,а если нет здоровья то и работы нормальной не найти человеку и ничего .
ответить

60+

53 минуты назад
Почему у нас этим недорослям продают в баре спиртное или закон до 21 года не действует?
ответить

Миха

54 минуты назад
Вован, в ельце в бар пускают с 12 лет
ответить

Брежнев

58 минут назад
В моё время, кто упал не били, у кого кровь пошла тоже прекращали драку, а кто девушку провожал тех вообще не трогали.
ответить

Вован

сегодня, 16:37
17 летний пил пиво в баре?
ответить

нквд

сегодня, 16:23
Пусть на зоне доучивается
ответить

Еще в рубрике

Мошенники лишили 58-летнюю женщину 389 000 рублей
#мошенничество
13
Мошенники лишили 58-летнюю женщину 389 000 рублей

сегодня, 15:08

Происшествия
Пенсионерка нашла банковскую карту и пошла тратить чужие деньги
#кража
12
Пенсионерка нашла банковскую карту и пошла тратить чужие деньги

сегодня, 12:56

Происшествия
Липчанин съездил в лес на 53 627 рублей
#кража #лес
14
Липчанин съездил в лес на 53 627 рублей

сегодня, 12:45

Происшествия
26-летняя липчанка похитила в «Пятёрочке» шесть банок тушёнки
#мелкое хищение #кража
25
26-летняя липчанка похитила в «Пятёрочке» шесть банок тушёнки

сегодня, 12:12

Происшествия
Липчанин сдал в мастерскую современный компьютер, а получил системный блок с дешевыми деталями
#ремонт #компьютер
36
Липчанин сдал в мастерскую современный компьютер, а получил системный блок с дешевыми деталями

сегодня, 12:01

Происшествия
Бармена обокрал посетитель пивнушки
#кража #бар
2
Бармена обокрал посетитель пивнушки

сегодня, 09:54

Происшествия