Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей

Но при этом в начальной школе есть дежурная группа.

Лицей №1 посёлка Добринка с сегодняшнего дня полностью перешёл на дистанционное обучение. Как рассказали GOROD48 в самой школе, на дистанционное обучение лицей, в котором учатся 569 человек, перешёл не по эпидпоказателям, когда классы или школу закрывают на карантин, а по заявлению родителей.



Но среди родителей были и те, кто не согласился с дистанционкой. В результате в начальной школе создали дежурную группу — туда сегодня привели всего 7 человек из 238 обучающихся в начальных классах.



Учиться дистанционно в лицее №1 посёлка Добринка будут до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется.