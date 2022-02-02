Здоровье

31.01.2022 12:10

Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей

18 1641
#карантин #школа #детский сад
4
Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей

Но при этом в начальной школе есть дежурная группа.

Лицей №1 посёлка Добринка с сегодняшнего дня полностью перешёл на дистанционное обучение. Как рассказали GOROD48 в самой школе, на дистанционное обучение лицей, в котором учатся 569 человек, перешёл не по эпидпоказателям, когда классы или школу закрывают на карантин, а по заявлению родителей.

Но среди родителей были и те, кто не согласился с дистанционкой. В результате в начальной школе создали дежурную группу — туда сегодня привели всего 7 человек из 238 обучающихся в начальных классах.

Учиться дистанционно в лицее №1 посёлка Добринка будут до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется.
18 1641
#карантин #школа #детский сад
4

Комментарии (18)

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31.01.2022 16:21
А почему бы не пользоваться возможностью получать знания ? Всё меняется и развивается .
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.

31.01.2022 16:20
Молодцы родители имеют свое личное мнение. Подумали о безопасности детей.
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надоели, честно

31.01.2022 15:23
А родители школьников, договорившиеся между собой о дистанте - действительно молодцы. Приоритеты расставили правильно. Вопрос только, сколько времени им дадут так учиться. Если речь о неделе - то и смысла нет.
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надоели, честно

31.01.2022 15:21
всё идёт по их плану, да надоели вы со своими рептилоидами. Соглашусь с предыдущим комментатором. Не пользоваться современными возможностями - хотя бы той же возможностью учиться онлайн, когда люди пачками болеют - это как стирать вручную и игнорировать стиральные машинки. Потому что это якобы заговор заинтересованных лиц.
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Лямблия

31.01.2022 14:53
всё идёт по их плану, вы и сами невеликого ума, раз верите в некие глобальные "их планы". И дети ваши такими же будут, хоть очно, хоть на дистанте. Сейчас прекрасное время для самообразования, и для просто образования, все к вашим услугам, любые книги, научные статьи, учебники, обучающие программы. Но нет. Ваши дети будут смотреть тикток, а вы будете смотреть Рен ТВ и жаловаться, что дитачек не так учат. Вас самих иначе учили, и не помогло нифига. Идите в консерваторию или в библиотеку, может прояснится тогда в голове.
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Как то так

31.01.2022 14:16
., Вспомните царскую Россию. Дети дворян обучались дома. И здоровье было обеспечено и качество образования. В 12 лет владели иностранными языками.
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.

31.01.2022 13:55
,знания разве не репетиторы дают ? Здоровье беречь надо ,без здоровья ничего не нужно .
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Димас

31.01.2022 13:53
На руднике ,частный сектор ближе к промзонам собак разных выпускают агрессивных в ошейниках на самовыгул и они шугают и кусают мирных голодных и замерзших собачек ,особенно кобели .
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всё идёт по их плану

31.01.2022 13:47
Вот так добровольно,подняв 2 руки вверх,родители просят и умоляют перейти на домашнее обучение...Проект "Алиса Теплякова" имеет продолжение...Я лично не против,пусть родители получат деньги от государства и учат сами....Классы будут поменьше,и останутся те,кто хочет реально получать знания.
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Ага

31.01.2022 13:41
Вот и правильно что и дежурная группа есть ,для тех ,кому не с кем детишек оставить.
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