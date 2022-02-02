Здоровье
31.01.2022 12:10
Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей
18 1641
Но при этом в начальной школе есть дежурная группа.
Лицей №1 посёлка Добринка с сегодняшнего дня полностью перешёл на дистанционное обучение. Как рассказали GOROD48 в самой школе, на дистанционное обучение лицей, в котором учатся 569 человек, перешёл не по эпидпоказателям, когда классы или школу закрывают на карантин, а по заявлению родителей.
Но среди родителей были и те, кто не согласился с дистанционкой. В результате в начальной школе создали дежурную группу — туда сегодня привели всего 7 человек из 238 обучающихся в начальных классах.
Учиться дистанционно в лицее №1 посёлка Добринка будут до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется.
Но среди родителей были и те, кто не согласился с дистанционкой. В результате в начальной школе создали дежурную группу — туда сегодня привели всего 7 человек из 238 обучающихся в начальных классах.
Учиться дистанционно в лицее №1 посёлка Добринка будут до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется.
18 1641
Комментарии (18)
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31.01.2022 10:22Здоровье
..
.
надоели, честно
надоели, честно
Лямблия
Как то так
.
Димас
всё идёт по их плану
Ага