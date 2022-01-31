Общество
сегодня, 10:18
Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0
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Сотрудники должны сообщать о положительном тесте на COVID-19 своему работодателю.
Региональная администрация внесла изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Теперь оно дополнено свежими рекомендациями главного санитарного врача региона. Коррективы касаются трудовых коллективов.
Так, постановление дополнено требованием к сотрудникам организаций. Они должны незамедлительно информировать своего работодателя о положительном тесте на COVID-19. Всем работодателям рекомендовано максимально перевести сотрудников на удаленную работу.
Обновлены требования по санитарным мерам. На входе в организации сотрудники должны обрабатывать руки кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Усилен «входной фильтр». Так, должен быть организован контроль температуры тела сотрудников дважды в день — утром перед началом смены и в ее середине. Если у сотрудника будет температура выше 37,0, то его должны отстранить от работы. Аналогичные меры последуют при других признаках инфекционного заболевания.
Кроме того, руководители организаций должны обеспечить ежесменную влажную уборку помещений. Каждые 2-4 часа необходимо дезинфицировать контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинки стульев, оргтехнику.
Так, постановление дополнено требованием к сотрудникам организаций. Они должны незамедлительно информировать своего работодателя о положительном тесте на COVID-19. Всем работодателям рекомендовано максимально перевести сотрудников на удаленную работу.
Обновлены требования по санитарным мерам. На входе в организации сотрудники должны обрабатывать руки кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Усилен «входной фильтр». Так, должен быть организован контроль температуры тела сотрудников дважды в день — утром перед началом смены и в ее середине. Если у сотрудника будет температура выше 37,0, то его должны отстранить от работы. Аналогичные меры последуют при других признаках инфекционного заболевания.
Кроме того, руководители организаций должны обеспечить ежесменную влажную уборку помещений. Каждые 2-4 часа необходимо дезинфицировать контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинки стульев, оргтехнику.
11 2550
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