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сегодня, 10:18

Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0

11 2550
#ковид #температура
5
Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0

Сотрудники должны сообщать о положительном тесте на COVID-19 своему работодателю.

Региональная администрация внесла изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Теперь оно дополнено свежими рекомендациями главного санитарного врача региона. Коррективы касаются трудовых коллективов.

Так, постановление дополнено требованием к сотрудникам организаций. Они должны незамедлительно информировать своего работодателя о положительном тесте на COVID-19. Всем работодателям рекомендовано максимально перевести сотрудников на удаленную работу.

Обновлены требования по санитарным мерам. На входе в организации сотрудники должны обрабатывать руки кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Усилен «входной фильтр». Так, должен быть организован контроль температуры тела сотрудников дважды в день — утром перед началом смены и в ее середине. Если у сотрудника будет температура выше 37,0, то его должны отстранить от работы. Аналогичные меры последуют при других признаках инфекционного заболевания.

Кроме того, руководители организаций должны обеспечить ежесменную влажную уборку помещений. Каждые 2-4 часа необходимо дезинфицировать контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинки стульев, оргтехнику.
11 2550
#ковид #температура
5

Комментарии (11)

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Елена

4 минуты назад
ЛИПЧАНКА, за чей счёт и кто? Обрабатывать будет.Бабулька,что в под езде метёт? может организуешь в своем по доме?
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Лена

6 минут назад
Давай те добровольцев по дому найдем и пустим его лифты и ручки обрабатывать....люди вы о чем??? Кривые бабулька работают,а мечтатели мечтают
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SS

12 минут назад
Ну вот и у нас началось! Вы не находите, что чем сильнее "крепчает" маразм у людей, тем "умнее" становится короновирус!
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Марь Ванна

27 минут назад
Цитата: "На вдохе в организации сотрудники должны обрабатывать руки..." Значится на ВДОХЕ обрабатываем руки, а на ВЫДОХЕ????
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Бедные уборщицы

39 минут назад
Кого то на удаленку, а им теперь весело придётся за три копейки то
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зиновий

44 минуты назад
Больничный, неужели не понятно, где окажутся эти миллионы...сам догадаешься?
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Липецкий

51 минуту назад
Все будет хорошо без паники
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олег

51 минуту назад
ЛИПЧАНКА, ага, ещё все деревья в городе и столбы в придачу !!!!
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Больничный

54 минуты назад
А что значит отстранить? За свой счёт домой лечиться? А тест за чей счёт? А в поликлинниках миллионы выделили для чего, кого?
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Наталья

сегодня, 10:34
Когда же закончится весь этот маразм!!!!
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