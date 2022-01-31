Общество

9 минут назад

Трамваи встали из-за заклинившей стрелки

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#авария #трамвай
Трамваи встали из-за заклинившей стрелки

Для доставки пассажиров выделили автобус.

Сегодня утром пассажиры трамваев застряли в пути из-за неисправности полотна. Рельсовый транспорт встал возле 21 микрорайона.

- Сегодня утром в 06:06 трамвайный вагон маршрута №1 остановился в районе остановки «21 микрорайон». Движение водитель не смог продолжить, поскольку на рельсах заклинило стрелку, - сообщили GOROD48 в городском департаменте транспорта.

В инциденте никто не пострадал. Для обеспечения доставки пассажиров от остановки «Площадь Клименкова» в сторону конечного пункта «Доменная печь №6» был выделен автобус. Стрелку уже починили, движение трамваев восстановлено.
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#авария #трамвай

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