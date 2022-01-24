Общество

сегодня, 15:55

В Липецкой области открыто более 1200 счетов эскроу

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#строительство
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В Липецкой области открыто более 1200 счетов эскроу

За год количество таких счетов увеличилось более чем в полтора раза.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, на 1 декабря 2021 года в Липецкой области было открыто более 1200 счетов эскроу, на которых размещено свыше 3 миллиардов рублей. За год количество таких счетов увеличилось более чем в полтора раза.

Счет эскроу — счет дольщика в банке, на котором хранятся денежные средства до момента сдачи дома в эксплуатацию. Это позволяет защитить деньги потребителя: если объект не будет закончен, всю сумму можно получить обратно. Кроме того, средства на счетах эскроу попадают под действие системы страхования вкладов — размер максимального возмещения составляет 10 млн рублей.

До получения денег дольщиков застройщик может воспользоваться собственным бюджетом или заемными средствами одного из уполномоченных банков. На начало декабря в регионе открыто 16 кредитных линий, строительные фирмы получили около 6 миллиардов рублей.
1 375
#строительство
2

Комментарии (1)

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Да уж

56 минут назад
Если банк необанкротится.В этом государтсве верить нельзя никому.
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