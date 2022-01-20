В России

11 минут назад

Маткапитал разрешат использовать на образование от ИП

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#материнский капитал
Средства материнского капитала планируют разрешить тратить на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели (ИП). Соответствующие поправки Минтруд должен внести в Госдуму в августе этого года, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия».

Сегодня средства маткапитала можно использовать по заявлению на покупку жилья, ежемесячную выплату семьям с низкими доходами, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на обучение, напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда. При этом закон предусматривает, что можно оплатить только образование в организации.

В Минтруде «Известиям» подтвердили, что депутаты и правительство прорабатывают изменения, которые позволят направлять средства маткапитала и на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП, имеющими лицензию на образовательную деятельность.

«Важно, с одной стороны, дать возможность семьям направлять средства на востребованные для них направления, а с другой — обеспечить гарантии, что средства маткапитала расходуются на качественные услуги», — сказали в ведомстве.

Вероятно, изменения позволят тратить средства сертификата на услуги образовательных онлайн-платформ, частные кружки, различные мастер-классы для детей, дополнительные спортивные занятия, допобразование в сфере IТ и цифровых технологий, различные обучающие курсы по профподготовке, программы по развитию конкретных навыков у младших школьников и так далее, полагает Светлана Самойлова.

Это могут быть и секции дошкольного образования, кружки иностранных языков, вероятно, в перечень попадут и репетиторы, имеющие статус ИП, добавил член президиума правления «Опоры России» Павел Самиев.

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#материнский капитал

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