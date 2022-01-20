Общество

сегодня, 10:10

«Nikе» и «Adidas» отправят из торгового центра на уничтожение

8 940
#контрафакт #торговля
2
«Nikе» и «Adidas» отправят из торгового центра на уничтожение

В магазине «Заходи» нашли контрафактные товары под известными лейблами.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление УМВД по Липецкой области к индивидуальному предпринимателю из города Чебоксары. Мужчина организовал в Липецке сбыт контрафактной одежды.

Торговля подделками была выявлена в магазине «Заходи» в ТРЦ «Москва» в Липецке. Проверка торговой точки проходила по заявлению правообладателя лейбла «Adidas». На прилавках магазина обнаружили не только поддельный «Adidas», но и контрафактные товары под маркой «Nikе». Из торговой точки изъяли носки с изображением товарного знака «Adidas» - 57 пар, носки с изображением товарного знака «Nikе» - 53 пары. Разрешения на сбыт товаров этих марок у бизнесмена не было. На индивидуального предпринимателя завели дело по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

Так как бизнесмена впервые поймали на таком нарушении, то арбитраж ограничился предупреждением. А вот весь сомнительный товар отправили на уничтожение.
8 940
#контрафакт #торговля
2

Комментарии (8)

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гость

3 минуты назад
Ога, сожгут. Однозначно. Почему не передать в дома доживания? Виноват, геронтологические центры. С очень неплохим персоналом и хорошей кухней( своей , пока). Но туда людей свозят доживать. И это не всегда малообеспеченные родственники.
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Липецк

12 минут назад
В детский дом отдайте!!!
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Знаем мы это уничтожение.

39 минут назад
Могли бы эти носки в дом престорелых отдать. Им то все равно КОНТРОФАКТНЫЙ или НЕ КОНТРОФАКТНЫЙ. А то ведь через неделю в переходе появится этот товар. Да и так же с другими товарами можно поступать.
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Наталья

56 минут назад
Почему не изымают и не уничтожают сыры Ламбер, Масдам и многие другие, они все подделка из пальмового масла?
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все правильно сделали

сегодня, 10:39
Вы что,совсем,что ли.А как же буржуй,правообладатель лейблов,будет смотреть,как нищеброды носят эти носки?
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Житель

сегодня, 10:22
да уж, сытый голодного не разумеет. Они даже не вспомнили о малоимущих. Нельзя им так.
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МестныйЯ

сегодня, 10:17
Контрафактный сыр - уничтожить! Товар "левый" - уничтожить! Боюсь спросить: у нас нет детских домов и других нуждающихся? А почему тогда у воров-чиновников средства изымаются в пользу государства, а не уничтожаются?
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да уж

сегодня, 10:14
Могли бы малоимущим и многодетным семьям раздать.
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