«Nikе» и «Adidas» отправят из торгового центра на уничтожение

В магазине «Заходи» нашли контрафактные товары под известными лейблами.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление УМВД по Липецкой области к индивидуальному предпринимателю из города Чебоксары. Мужчина организовал в Липецке сбыт контрафактной одежды.



Торговля подделками была выявлена в магазине «Заходи» в ТРЦ «Москва» в Липецке. Проверка торговой точки проходила по заявлению правообладателя лейбла «Adidas». На прилавках магазина обнаружили не только поддельный «Adidas», но и контрафактные товары под маркой «Nikе». Из торговой точки изъяли носки с изображением товарного знака «Adidas» - 57 пар, носки с изображением товарного знака «Nikе» - 53 пары. Разрешения на сбыт товаров этих марок у бизнесмена не было. На индивидуального предпринимателя завели дело по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.



Так как бизнесмена впервые поймали на таком нарушении, то арбитраж ограничился предупреждением. А вот весь сомнительный товар отправили на уничтожение.