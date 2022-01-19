Общество
38 минут назад
2800 липчан окунулись в крещенские купели
В ночь с 18 на 19 января крещенские купели окунулись 2800 жителей Липецка. Купания прошли на центральном пляже и в пруду третьего участка района Тракторостроителей.
- Около двух тысяч человек пришли ночью на центральный пляж. 800 человек окунулись в иордань в микрорайоне Тракторостроителей на пруду 3-го участка, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Рядом с каждой купелью дежурили спасатели, врачи и полицейские.
- Благодаря слаженной работе всех служб, крещенские купания прошли без происшествий. Было задействовано более 250 человек – это спасатели, медики, полицейские, росгвардейцы и представители местного самоуправления, а также 70 единиц техники, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области Евгений Володин.
Как проходили крещенские купания на центральном пляже можно увидеть в наших фото - видеорепортажах.
- Около двух тысяч человек пришли ночью на центральный пляж. 800 человек окунулись в иордань в микрорайоне Тракторостроителей на пруду 3-го участка, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Рядом с каждой купелью дежурили спасатели, врачи и полицейские.
- Благодаря слаженной работе всех служб, крещенские купания прошли без происшествий. Было задействовано более 250 человек – это спасатели, медики, полицейские, росгвардейцы и представители местного самоуправления, а также 70 единиц техники, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области Евгений Володин.
Как проходили крещенские купания на центральном пляже можно увидеть в наших фото - видеорепортажах.
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