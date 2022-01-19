ПозиTиV

37 минут назад

Крещение в Липецке

2 828
#крещение
Крещение в Липецке
Ночью 19 января в Липецке на центральном пляже прошли крещенские купания. По словам спасателей, они обошлись без происшествий.
2 828
#крещение

Комментарии (2)

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гость

15 минут назад
молодцы
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Бюджетник

17 минут назад
Всех С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЕ!
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