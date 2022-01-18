Здоровье

26 минут назад

Заболеваемость ОРВИ выросла на 8%

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#ОРВИ #грипп
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Заболеваемость ОРВИ выросла на 8%

За неделю с 10 по 16 января в Липецкой области было зарегистрировано 5879 случаев ОРВИ и гриппа.

Как рассказали GOROD48 в Управлении Роспотебнадзора по Липецкой области, за неделю с 10 по 16 января в Липецкой области было зарегистрировано 5879 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 6 случаев гриппа. Среди заболевших гриппом один взрослый, остальные — дети.

На минувшей неделе количество заболевших ОРВИ увеличилось на 8% по сравнению с неделей с 3 декабря по 9 января, но это было вполне ожидаемо — в праздники меньше обращались к врачам.

56% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке заболели 4037 человек, в том числе 4 человека — гриппом A(H3N2).

Помимо гриппа сейчас циркулируют РС-вирусы, парагрипп, рино- и аденовирусы. Заболеваемость среди взрослых по-прежнему преимущественно связана с COVID-19, среди детей - с активизацией вирусов гриппа типа А и негриппозных респираторных вирусов.
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#ОРВИ #грипп
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