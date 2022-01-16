В России
36 минут назад
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Об этом сообщает URA.ru.
Хамзаев считает, что необходимо запретить реализацию спиртного в магазинах, оставив возможность продавать его в барах. По его словам, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя.
«Объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям», — подчеркнул он. Также депутат предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года. Он считает, что это важно с точки зрения обороноспособности и выживания нации.
При этом Хамзаев выступил против полного запрета алкогольной продукции. По его словам, это вызовет рост продаж суррогатов.
Хамзаев считает, что необходимо запретить реализацию спиртного в магазинах, оставив возможность продавать его в барах. По его словам, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя.
«Объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям», — подчеркнул он. Также депутат предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года. Он считает, что это важно с точки зрения обороноспособности и выживания нации.
При этом Хамзаев выступил против полного запрета алкогольной продукции. По его словам, это вызовет рост продаж суррогатов.