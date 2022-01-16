В России
12 минут назад
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках
Портал Госуслуг выпустил предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами пользователей. Выпущенная рекомендация призывает не сообщать никому код из СМС. Также Госуслуги предлагают настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в аккаунт без подтверждения кода, сообщает Лента.ру.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что всё чаще злоумышленники пытаются заполучить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», используя для этого новую схему обмана.
Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого злоумышленники присылают код по СМС и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные.
Затем они могут, например, использовать их для оформления кредитов или для других противоправных схем.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что всё чаще злоумышленники пытаются заполучить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», используя для этого новую схему обмана.
Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого злоумышленники присылают код по СМС и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные.
Затем они могут, например, использовать их для оформления кредитов или для других противоправных схем.