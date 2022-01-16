В России

12 минут назад

Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках

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Портал Госуслуг выпустил предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами пользователей. Выпущенная рекомендация призывает не сообщать никому код из СМС. Также Госуслуги предлагают настроить контрольный вопрос и включить двухфакторную аутентификацию, которая не позволит войти в аккаунт без подтверждения кода, сообщает Лента.ру.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что всё чаще злоумышленники пытаются заполучить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», используя для этого новую схему обмана.

Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого злоумышленники присылают код по СМС и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные.

Затем они могут, например, использовать их для оформления кредитов или для других противоправных схем.
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