В России

56 минут назад

В России сократилось число молодых работников

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#рабочая сила #молодежь

В России из-за безработицы и демографии за год стало почти на полмиллиона меньше молодых работников.

За период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года число работающих россиян в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460 тысяч человек, - говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата.

Причина убыли молодой рабочей силы — демографические ямы XX века, итогом которых в том числе стал кризис рождаемости 1990-х годов, - считают эксперты.

По их словам, из-за пандемии тренд на сокращение сотрудников в возрасте до 30 лет усилился, работы лишилась молодежь, занятая в сфере услуг, малом бизнесе, других пострадавших от ковидных ограничений секторах.

Причем общее число работающих во всех возрастных группах за тот же период увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек, - передает РБК.

Помимо молодых единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет (но там сокращение численности гораздо менее заметно — лишь на 24 тысячи человек).

Тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов — в это время представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20–29-летних, - отметили аналитики FinExpertiza.

С августа 2010 года по сентябрь 2021-го количество занятой молодежи уменьшилось на треть, или почти на 6 млн человек. Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение родившихся в 1990-е.

За два последних года по сравнению с сентябрем допандемического 2019 года численность российских работников в возрасте от 20 до 29 лет уменьшилась более чем на 1,4 млн человек, - следует из данных Росстата.

Дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшие десять лет самая активная возрастная группа работников лишится еще нескольких миллионов человек, - уверены эксперты.

Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы с ежемесячной периодичностью, подводя и публикуя итоги раз в квартал.
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#рабочая сила #молодежь

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