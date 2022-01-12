Треть регионов улучшили инвестиционную привлекательность в 2021 году

Несмотря на пандемию, почти треть российских регионов смогла улучшить свою инвестиционную привлекательность в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Это стало рекордом как минимум с 2017 года, следует из ежегодной оценки НРА.



Впрочем, позитивную динамику показали и несырьевые субъекты — например, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Этим северокавказским регионам удалось сделать шаг вперед за счет создания минимально необходимой инфраструктуры для инвесторов, улучшения бизнес-климата, снижения рисков ведения предпринимательства.



Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, а также Брянская и Костромская области, Еврейская АО и Забайкальский край.



Как сообщают «Известия» , бенефициарами коронавирусного кризиса стали «ресурсные» субъекты. Повысить свои позиции в рейтинге удалось 23 регионам, значительную долю которых составляют северные и дальневосточные (например, Мурманская и Амурская области, Чукотский АО, Якутия, Приморский край), чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых.Впрочем, позитивную динамику показали и несырьевые субъекты — например, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Этим северокавказским регионам удалось сделать шаг вперед за счет создания минимально необходимой инфраструктуры для инвесторов, улучшения бизнес-климата, снижения рисков ведения предпринимательства.Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, а также Брянская и Костромская области, Еврейская АО и Забайкальский край.