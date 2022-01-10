Поставщики сладких новогодних подарков не соблюдали личную гигиену

Нарушители оштрафованы на 80 тысяч рублей.

Как сообщает Управление Роспотребадзора по Липецкой области, в ноябре-декабре было обследовано 36 объектов, занятых формированием, поставкой сладких подарочных наборов.



По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было отобрано и исследовано 36 проб кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.



В ходе проверок хозяйствующих субъектов, занятых формированием, поставкой сладких подарочных наборов были выявлены нарушения требований санитарного законодательства: нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря и несоблюдение правил личной гигиены.



Специалистами Управления составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 80 тысяч рублей.



Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области была проведена «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних товаров. В рамках «горячей линии» было предоставлено 172 консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних товаров, в основном потребителей интересовали вопросы обмена или возврата денежных средств за не подошедший качественный товар (планшеты, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, электронные книги), как подобрать обувь и выбрать качественную детскую одежду, какие требования можно предъявить продавцу в случае покупки товара с недостатками, а также по вопросам организации и проведения праздничных новогодних мероприятий для детей.



