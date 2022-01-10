Общество

сегодня, 11:30

Поставщики сладких новогодних подарков не соблюдали личную гигиену

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#Новый год #Роспотребнадзор
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Поставщики сладких новогодних подарков не соблюдали личную гигиену

Нарушители оштрафованы на 80 тысяч рублей.

Как сообщает Управление Роспотребадзора по Липецкой области, в ноябре-декабре было обследовано 36 объектов, занятых формированием, поставкой сладких подарочных наборов.

По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было отобрано и исследовано 36 проб кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

В ходе проверок хозяйствующих субъектов, занятых формированием, поставкой сладких подарочных наборов были выявлены нарушения требований санитарного законодательства: нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря и несоблюдение правил личной гигиены.

Специалистами Управления составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 80 тысяч рублей.

Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области была проведена «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних товаров. В рамках «горячей линии» было предоставлено 172 консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних товаров, в основном потребителей интересовали вопросы обмена или возврата денежных средств за не подошедший качественный товар (планшеты, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, электронные книги), как подобрать обувь и выбрать качественную детскую одежду, какие требования можно предъявить продавцу в случае покупки товара с недостатками, а также по вопросам организации и проведения праздничных новогодних мероприятий для детей.

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#Новый год #Роспотребнадзор
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Комментарии (3)

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Эксперт

24 минуты назад
Неравнодушный, какие штрафы, нужны более жесткие меры.
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феерично

26 минут назад
Главное сейчас об этом сказать -это важно,а не до праздников
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Неравнодушный

30 минут назад
Значит конфеты,печенье из пальмового масла это качественные сладости?А вот те кто набирал эту лобуду они грязнули? Вы себя сами то слышите проверяющие?Или ваша задача состоит в том что бы наложить побольше штрафов на тех с кого их легко стянуть?Но к производителям этого г...на у вас вопросов нет,там сразу получите по шапке,чтоб нос не совали!Какой идиотизм царит,аж тошно!
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