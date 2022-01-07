Происшествия

41 минуту назад

Семеро водителей обратились в ГИБДД после поездки по Октябрьскому мосту

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#Авария #ДТП

У автомобилей оказались пробиты колеса.

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Вечером 6 января семеро водителей обратились в ГИБДД за оформлением дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, у автомобилей этих водителей повреждены колеса после поездки по Октябрьскому мосту.

- Всем водителям выданы справки о ДТП: получении автомобилями механических повреждений при проезде участка дороги, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

По словам липчанки, чья машина получила повреждения, она наехала на большую яму, скрытую водой.

Видео:  vk.com/setevoy_deputat
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#Авария #ДТП

Комментарии (11)

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Люблю Липецк

3 минуты назад
Липецком управляют некомпетентные бездари...
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Пионер

4 минуты назад
Где яма подскажите- мне колёса надо поменять
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Сергей 13

9 минут назад
VW, вчера около 18-19 часов я сам на Зегеля,на скорости в 40 км/ч проезжая перекресток у ЦУМА едва не влетел в открытый люк,над которым стояла рукотворная пирамидка,которую в темноте ни разу не видно.Потом по моему на Гагарина я в хорошую такую ямку попал, сильно ругался,благо скорость маленькая была.
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Деловые все

9 минут назад
стали,любая курица на авто,уже. На ОТ надо ездить.
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VW

18 минут назад
Вчера проезжал, все нормально. Если ворон не считать и объезжать выбоины.
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1

22 минуты назад
Сколько там стоит маршрутка? Не пора ли проявить солидарность с братским народом!
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Сами виноваты

23 минуты назад
Скоростной режим надо соблюдать и на трамвае ездить в такую погоду. Он там хорошо ходит
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Гость

24 минуты назад
Рок Злой, эко тебя торкнуло!
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Сразу видно

25 минут назад
Коммунисты виноваты,они его построили.Демократы как всегда не при чем.
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Рок Злой

29 минут назад
До чего же Липецку повезло с мэром! Спасибо губернатору за креатуру! Улицы всегда расчищены, зимой от снега, весной от мусора... Дороги все отремонтированы.. Все общественные пространства благоустроены... А на должностях сплошь профессионалы своего дела. Гордость берёт за город Липецк.
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