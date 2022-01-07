Происшествия
41 минуту назад
Семеро водителей обратились в ГИБДД после поездки по Октябрьскому мосту
У автомобилей оказались пробиты колеса.
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Вечером 6 января семеро водителей обратились в ГИБДД за оформлением дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, у автомобилей этих водителей повреждены колеса после поездки по Октябрьскому мосту.
- Всем водителям выданы справки о ДТП: получении автомобилями механических повреждений при проезде участка дороги, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
По словам липчанки, чья машина получила повреждения, она наехала на большую яму, скрытую водой.
Видео: vk.com/setevoy_deputat
- Всем водителям выданы справки о ДТП: получении автомобилями механических повреждений при проезде участка дороги, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
По словам липчанки, чья машина получила повреждения, она наехала на большую яму, скрытую водой.
Видео: vk.com/setevoy_deputat
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