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14 минут назад
В Подмосковье женщина задушила дочь и закопала в снегу
В подмосковном Павловском Посаде задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве своей 10-месячной дочери, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.
Убийство произошло днем 4 января в деревне Гаврино. Подозреваемая вышла из частного дома на прогулку с ребенком. Во время прогулки женщина задушила свою дочь и закопала ее тело в снегу в ближайшей лесополосе.
В полицию обратилась родственница женщины, обеспокоенная её долгим отсутствием. Тело малышки нашли вечером, после чего была задержана 34-летняя мать. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.
Убийство произошло днем 4 января в деревне Гаврино. Подозреваемая вышла из частного дома на прогулку с ребенком. Во время прогулки женщина задушила свою дочь и закопала ее тело в снегу в ближайшей лесополосе.
В полицию обратилась родственница женщины, обеспокоенная её долгим отсутствием. Тело малышки нашли вечером, после чего была задержана 34-летняя мать. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.