Липчанка взяла «бронзу» в турнире на призы 4-кратного олимпийского чемпиона

«Дальнобойщица» Валерия Ермакова неплохо выступила на «короткой воде» в Санкт-Петербурге.

Липчанка Валерия Ермакова выиграла «бронзовую» медаль международного турнира по плаванию в Санкт-Петербурге на Кубок Владимира Сальникова.

24-летняя липчанка, специализирующаяся в плавании в открытой воде, на этот раз решила выступить в 25-метровом бассейне в плавании вольным стилем на 800 метров. В итоге Валерия пришла к финишу третьей с результатом 8 минут 29,74 секунды, отстав всего 67 сотых от приплывшей второй хозяйки бассейна Александры Быковой из города не Неве (8:29,07). Победила Валерия Саламатина из Свердловской области — 8:26,16.

На старт заплыва вышли всего шестеро спортсменок, последней финишировала единственная представительница зарубежья Ксения Брынза из Молдовы. Итальянка Фредерика Дуранте в последний момент отказалась от выступления.

Кубок на призы 4-кратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова проводится на «короткой воде» с 2007 года. К турниру допускают лучших пловцов России по рейтингу Всероссийской федерации плавания и международной федерации плавания (FINA). На этот раз на старт вышли 228 пловцов.