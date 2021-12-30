Защитник «Металлурга» признан лучшим футболистом республики Марий-Эл

Игроку вручили приз "Гордей".

22-летний Геннадий Киселёв получил звание «Футболист года» в своей родной республике Марий-Эл.

Определение лучшего игрока прошло в 19-й раз, Киселёв выиграл специальную статуэтку «Гордей» во второй раз в карьере. За Геннадия проголосовали 22 из 33-х опрошенных экспертов.Липчанин в голосовании обошёл Льва Потапова из нижнекамского «Нефтехимика» и Дениса Михайлова из молодёжного состава казанского «Рубина».

Геннадий Киселёв пополнил «Металлург» летом уходящего года, перейдя в нашу команду на правах аренды из столичного «Торпедо». В «Металлурге» он быстро стал одним из лидеров, проведя 15 матчей, отметившись голевой передачей в победной игре с краснодарской «Кубанью» (3:0) и заработав 8 жёлтых карточек.



Геннадий и его супруга Алёна с призом "Гордей".

