Новый магазин Ситилинк открылся в Липецке

В Липецке на улице Шерстобитова, 1 открылся новый магазин одного из крупнейших интернет-ритейлеров Ситилинк.

Магазин уже успели посетить сотни жителей города. Даже в обеденное время поток покупателей не прекращается. Магазин расположен в центре массива спальных районов на юго-западе Липецка. Горожанам удобно покупать необходимые товары рядом с домом. К тому же на складе этого магазина востребованные товары всегда в наличии, доставку которых не нужно ждать, как в некоторых интернет-магазинах. Пространство и организация торгового зала позволяют соблюдать необходимые санитарные нормы.

Есть в этом магазине и другие особенности. В торговом зале установлены большие мультимедийные экраны, где перед покупкой можно самостоятельно посмотреть все характеристики товара, и отзывы реальных покупателей о нем. Также специалисты магазина проконсультируют по выбору оптимального товара по соотношению цена-качество, и помогут оформить покупку.

В честь открытия нового магазина Ситилинк проводит акцию «1000 товаров по рублю» - при покупке от 1000 рублей, покупатель получает возможность приобрести один из акционных товаров всего за 1 рубль. Так как праздники еще впереди, организаторы продлили акции до 6 января*. В акционный список представители сети включили наиболее востребованные варианты техники, которые уже не первый год приобретают люди в Ситилинке. К тому же на весь ассортимент магазина действует скидка до 30% в зависимости от суммы заказа. Выбрать товар по акции можно как в магазине, так и не выходя из дома на сайте citilink.ru **. А забрать покупку можно после оформления самовывоза.





В дни праздничного открытия новый магазин посетил управляющий директор Ситилинк Черноземья Александр Плавинский. Он рассказал, что в Липецке теперь работает два полноформатных магазина и три пункта выдачи заказов Ситилинк. Как уверяет Александр Плавинский, нашу область ждет еще не одно открытие.

- Мы стараемся быть ближе к нашему клиенту. Людям все еще нужно прийти в магазин, подержать товар в руках, чтобы понять, насколько покупка его устроит.

Формат оффлайн магазина хорош тем, что в случае возникновения любых вопросов, покупатель может обратиться к консультантам и гарантированно получить ответы на них. Это добавляет покупателю уверенности и дает дополнительные гарантии надежности сотрудничества с Ситилинк.

А у популярных заграничных интернет-магазинов возврат товара может вызвать массу неудобств. К тому же отремонтировать серую технику по гарантии, в официальном сервисе уже не получится. Поэтому всегда хорошо, когда есть представительство компании.

Среднестатистический полочный магазин может похвастаться в лучшем случае двумя-тремя тысячами наименований товара в наличии. В новом липецком магазине Ситилинк уже сегодня доступно 4,5 тысячи наименований товаров, а всего в Липецке ассортимент представлен более чем 10 тысячами позиций, которые можно забрать в течение 10-15 минут. А еще под заказ мы можем привезти более 200 тысяч разных товаров, оформить доставку, как на дом, так и в наши магазины, - рассказал о преимуществах оффлан-продаж и онлайн-покупок Александр Плавинский.

У Ситилинка есть большие планы экспансии в Липецкой области. В ближайшем будущем планируется открытие еще одной точки продаж в Липецке, которая станет самым большим по площади и ассортименту магазином в области, а также будет центральным складом, который будет обеспечивать товаром в течение суток все магазины и пункты выдачи заказов в области. В планах открытие магазинов и в Ельце, втором по численности населения городе в регионе. И если открытый магазин в Липецке стал тринадцатым в Черноземье, то через пару лет в планах Ситилинка увеличить количество полноформатных магазинов в регионе до пятидесяти, а пунктов выдачи заказов — до ста.

Для удобства покупателей за последние годы Ситилинк существенно расширил ассортимент товаров. Если раньше он был представлен в большей степени бытовой техникой и электроникой, то теперь в Ситилинке можно купить детские товары, спортивный инвентарь, товары для дома, дачи, отдыха, автомобилей, световое оборудование, сантехнику и даже мебель. В период пандемии увеличивается спрос на мобильную технику: ноутбуки, смартфоны и планшеты, а также гироскутеры, электросамокаты и велосипеды. При этом возрастные границы покупателей с каждым годом все сильнее размываются, и Ситилинк учитывает потребности каждого покупателя.

- Мы стали полноценным маркетплейсом. Теперь с нами сотрудничают производители и крупные дистрибьюторы. Мы работаем только с надежными и проверенными партнерами. Клиенты нас выбирают за отлаженный механизм доставки. Логистика — сильная сторона Ситилинка . Мы делаем все, чтобы обеспечить максимальный комфорт нашим покупателям, - отметил Александр Плавинский.

Ситилинк предоставляет большой выбор сопутствующих товаров и услуг. Покупатели могут воспользоваться возможностью собрать компьютеры под свои задачи. Кроме этого все приобретенное оборудование Ситилинк привезет домой или в офис, наладят, подключат к сетям и введут в эксплуатацию. Причем для розничных покупателей доставка товара от 1990 рублей осуществляется бесплатно.

Для корпоративных клиентов есть персональный менеджер, бесплатная доставка при покупке на сумму от 50 000 рублей, предложения об участии в закрытых клубных акциях и покупки по клубным ценам — это небольшая часть того набора, которые получают корпоративные клиенты.

Такая политика клиентооренитрованности в итоге легла в основу слогана Ситилинка - «Лучшее для тебя».

*Акция проводится в период с 24 декабря 2021 года по 6 января 2022 года включительно. Подробности на citilink.ru

**ООО «Ситилинк» 105122, город Москва, Щёлковское ш., д. 7 стр. 1, этаж, помещение, комната 1, I, 51 ОГРН 1147746461422

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