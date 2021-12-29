Общество

24 минуты назад

В Нижнем парке рубят деревья: «сносится сухостой», сообщили в мэрии

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#Нижний парк #деревья. спорткомплекс
В Нижнем парке рубят деревья: «сносится сухостой», сообщили в мэрии

Деревья вырубают на месте предпологаемого строительства частного спорткомплекса.

Председатель липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников забил тревогу. Гуляя по Нижнему парку, он обнаружил срубленные деревья.

— На территории Нижнего парка вопреки обращениям Общественной палаты города Липецка, Липецкого областного краеведческого общества и Липецкой региональной организации Союза архитекторов России и многочисленных жителей города началось уничтожение зелёных насаждений на участке площадью два гектара, предназначенной измененным проектом планировки и межевания Нижнего парка для строительства спортивного комплекса. И это происходит несмотря на то, что территория расположена в санитарно-охранной зоне источников знаменитой липецкой минеральной воды старейшего российского городского курорта, где любое капитальное строительство запрещено. Всего, согласно этому, нарушающему действующие нормы и правила проекту, у Нижнего парка, как главных зелёных лёгких Липецка, отчуждается более 50 процентов территории, — сообщил Сергей Сошников.

GOROD48 уже писал о желании городских властей построить в парке  частный спорткомплекс. Летом против этого плана выступили липецкие общественники. Теперь началась подготовка к строительству комплекса? За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка.

— В октябре в управление главного смотрителя города обратились представители Нижнего парка с просьбой провести обследование зеленых насаждений, выявить и снести сухие деревья. По результатам работы оценочной комиссии по определению целесообразности вынужденного сноса, обрезки или пересадки зеленых насаждений выявлены сухие дуплистые березы, тополи и акации, а также дикорастущая поросль на площади 1,7 га, подлежащие санитарной вырезке, что подтверждено актом. Работы проводит «Зеленхоз». — ответили в пресс-службе мэрии.

В администрации города также добавили, что разрешения на строительство спорткомплекса не выдавалось.

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#Нижний парк #деревья. спорткомплекс

Комментарии (3)

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Каменный Лог

7 минут назад
А куда смотрит прокуратура, весь город вырубили, зато за елочку в тюрьму посадят
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Викторм

16 минут назад
И как они зимой сухостой выявляют? 100% под спорткомплекс... Потом, что такое "дикорастущая поросль"? Там всё дикорастущее.
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гость

18 минут назад
планам администрации застроить Нижний парк помешать невозможно.
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