Общество
24 минуты назад
В Нижнем парке рубят деревья: «сносится сухостой», сообщили в мэрии
Деревья вырубают на месте предпологаемого строительства частного спорткомплекса.
Председатель липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников забил тревогу. Гуляя по Нижнему парку, он обнаружил срубленные деревья.
— На территории Нижнего парка вопреки обращениям Общественной палаты города Липецка, Липецкого областного краеведческого общества и Липецкой региональной организации Союза архитекторов России и многочисленных жителей города началось уничтожение зелёных насаждений на участке площадью два гектара, предназначенной измененным проектом планировки и межевания Нижнего парка для строительства спортивного комплекса. И это происходит несмотря на то, что территория расположена в санитарно-охранной зоне источников знаменитой липецкой минеральной воды старейшего российского городского курорта, где любое капитальное строительство запрещено. Всего, согласно этому, нарушающему действующие нормы и правила проекту, у Нижнего парка, как главных зелёных лёгких Липецка, отчуждается более 50 процентов территории, — сообщил Сергей Сошников.
GOROD48 уже писал о желании городских властей построить в парке частный спорткомплекс. Летом против этого плана выступили липецкие общественники. Теперь началась подготовка к строительству комплекса? За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка.
— В октябре в управление главного смотрителя города обратились представители Нижнего парка с просьбой провести обследование зеленых насаждений, выявить и снести сухие деревья. По результатам работы оценочной комиссии по определению целесообразности вынужденного сноса, обрезки или пересадки зеленых насаждений выявлены сухие дуплистые березы, тополи и акации, а также дикорастущая поросль на площади 1,7 га, подлежащие санитарной вырезке, что подтверждено актом. Работы проводит «Зеленхоз». — ответили в пресс-службе мэрии.
В администрации города также добавили, что разрешения на строительство спорткомплекса не выдавалось.
— На территории Нижнего парка вопреки обращениям Общественной палаты города Липецка, Липецкого областного краеведческого общества и Липецкой региональной организации Союза архитекторов России и многочисленных жителей города началось уничтожение зелёных насаждений на участке площадью два гектара, предназначенной измененным проектом планировки и межевания Нижнего парка для строительства спортивного комплекса. И это происходит несмотря на то, что территория расположена в санитарно-охранной зоне источников знаменитой липецкой минеральной воды старейшего российского городского курорта, где любое капитальное строительство запрещено. Всего, согласно этому, нарушающему действующие нормы и правила проекту, у Нижнего парка, как главных зелёных лёгких Липецка, отчуждается более 50 процентов территории, — сообщил Сергей Сошников.
GOROD48 уже писал о желании городских властей построить в парке частный спорткомплекс. Летом против этого плана выступили липецкие общественники. Теперь началась подготовка к строительству комплекса? За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка.
— В октябре в управление главного смотрителя города обратились представители Нижнего парка с просьбой провести обследование зеленых насаждений, выявить и снести сухие деревья. По результатам работы оценочной комиссии по определению целесообразности вынужденного сноса, обрезки или пересадки зеленых насаждений выявлены сухие дуплистые березы, тополи и акации, а также дикорастущая поросль на площади 1,7 га, подлежащие санитарной вырезке, что подтверждено актом. Работы проводит «Зеленхоз». — ответили в пресс-службе мэрии.
В администрации города также добавили, что разрешения на строительство спорткомплекса не выдавалось.
Каменный Лог
Викторм
гость