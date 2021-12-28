Липчанин наехал на открытый люк в центре города

Итогом ДТП оказались пробитое колесо и погнутый диск. Пока.

В Липецке на улице Советской напротив здания горсовета автомобиль «Лада Гранта» наехал на открытый люк и пробил колесо.По словам водителя «Гранты», он не сразу заметил препятствие. А, когда дыра в асфальте бросилась в глаза, маневрировать было поздно: справа двигался автомобиль.- Новая машина, только купил и вот результат — колесо взорвалось, диск погнут. Еще не известно, что будет с ходовой частью. Грохот был ужасным. Теперь жду инспекторов ДПС, чтобы оформить происшествие, - рассказал водитель GOROD48.