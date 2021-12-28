Происшествия

сегодня, 08:57

Липчанин наехал на открытый люк в центре города

6 1486
#ДТП #люк
Липчанин наехал на открытый люк в центре города

Итогом ДТП оказались пробитое колесо и погнутый диск. Пока.

В Липецке на улице Советской напротив здания горсовета автомобиль «Лада Гранта» наехал на открытый люк и пробил колесо.

По словам водителя «Гранты», он не сразу заметил препятствие. А, когда дыра в асфальте бросилась в глаза, маневрировать было поздно: справа двигался автомобиль.

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- Новая машина, только купил и вот результат — колесо взорвалось, диск погнут. Еще не известно, что будет с ходовой частью. Грохот был ужасным. Теперь жду инспекторов ДПС, чтобы оформить происшествие, - рассказал водитель GOROD48.

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6 1486
#ДТП #люк

Комментарии (6)

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ква

41 минуту назад
Фейк .
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Утром, сегодня

57 минут назад
люк был смещён и сам чуть не попал, хорошо заметил издали. Какое же бл@ть искусство размещать колодцы не по центру полосы, а под колёсами. Но кто ж такими мелочами занимается, не по статусу мозга
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Животиков

сегодня, 09:24
да, нужно срочно делать экспертизу, точно кузов повело, теперь гранту в тотал списывать нужно и на аукцион годных остатков на реализацию отправлять. а водителю срочно досудебную претензию в дептранс города, а после в случае отказа в суд, и уже в феврале будет на новом автомобиле ездить!
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Попов Ю.

сегодня, 09:21
какая-то постанова, почему заднее колесо в люк не попало?
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*

сегодня, 09:14
А не надо расслабляться, это тебе не Таити.
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А ведь на месте этого липчанина

сегодня, 09:09
мог оказаться и депутат горсовета на своём премиальном автомобиле.
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