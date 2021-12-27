32-летний ельчанин угнал машину у соседа и врезался в бетонный забор

Не имеющий прав пьяный мужчина хотел незаметно съездить в соседнюю деревню и вернуть автомобиль обратно.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Елецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту угона машины.



Эта история произошла 30 сентября этого года. По версии следствия, в период с 6 до 7 утра пьяный 32-летний житель елецкого села Талица, не имеющий водительских прав, угнал у односельчанина с улицы Советской автомобиль «ВАЗ-21041-30». Что примечательно — эту машину купили только два дня назад, 28 сентября, и даже ещё не успели оформить в МРЭО. При этом в момент угона дверь машины была незаперта, а ключи находились в замке зажигания.



Угонщик направился в сторону деревни Ивановка через деревню Колосовка. Но по пути водитель не справился с управлением и врезался в бетонный забор одного из домов на улице Центральной села Колосовка.



Мужчина полностью признал вину и рассказал, что вообще с соседом, у которого он угнал машину, у него сложились дружеские отношения, и даже долгов межу ними нет. Однажды он попросил соседа найти ему подработку, и тот взял его к себе в подсобное хозяйство. В обязанности входила раздача корма скоту и его выгул.



Подсобный работник знал, что сосед и «работодатель» не запирает машину. Когда рано утром ему потребовалось съездить в Ивановку, он решил воспользоваться чужой машиной, а потом незаметно вернуть её на место. Но незаметно не получилось: в ходе ДТП у автомобиля был поврежден капот, решетка радиатор и бампер, а хозяйка протараненного забора вызвала полицию.



Вместе с полицией приехал и владелец автомобиля, который к этому времени уже успел обнаружить пропажу и начал искать машину по селу.



В полиции угонщик сразу написал явку с повинной, а от медицинского освидетельствования отказался потому, что выпил прямо перед отъездом.



По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемому в гоне грозит наказание до 5 лет лишения свободы.