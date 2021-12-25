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В Саратовской области мать бросила ребенка в овраг на морозе
Девочке грозит ампутация пальцев
Замерзшей в овраге 5-летней девочке в селе Прокудино Саратовской области грозит ампутация. Ребенок, после того как мать задушила ее и брата, пролежал на почти 20-градусном морозе в овраге около пяти часов и выжила. Об этом сообщает Комсомольская Правда.
Первую помощь девочке оказали врачи скорой помощи и районной больницы в Аткарске. Врачи буквально вытащили ее буквально с того света - малышка пережила клиническую смерть. У нее сильнейшие обморожения 25% тела.
Главный врач региональной детской больницы Михаил Свинарев рассказал, что у ребенка от удушения развилась гипоксия, которая повредила мозг. Клиническая смерть у найденной на морозе малышки продолжалась около 15-17 минут.
После того, как состояние ребенка несколько стабилизировалось, девочку доставили в областную детскую клиническую больницу, где кроме последствий обморожения врачи продолжают бороться с тяжелыми последствиями удушения. По-прежнему высок риск ампутации пальцев на руках и ногах девочки.
Ранее в Саратовской области суд на два месяца отправил под арест жительницу Аткарского района, обвиняемую в убийстве и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.
По версии следствия, 22 декабря обвиняемая была дома вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Рассердившись на детей за непослушание, она стала душить их шарфом, пока те не перестали подавать признаков жизни. Затем она вынесла их голыми на улицу, бросила в овраге и скрылась. Их нашли в тот же день. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Первую помощь девочке оказали врачи скорой помощи и районной больницы в Аткарске. Врачи буквально вытащили ее буквально с того света - малышка пережила клиническую смерть. У нее сильнейшие обморожения 25% тела.
Главный врач региональной детской больницы Михаил Свинарев рассказал, что у ребенка от удушения развилась гипоксия, которая повредила мозг. Клиническая смерть у найденной на морозе малышки продолжалась около 15-17 минут.
После того, как состояние ребенка несколько стабилизировалось, девочку доставили в областную детскую клиническую больницу, где кроме последствий обморожения врачи продолжают бороться с тяжелыми последствиями удушения. По-прежнему высок риск ампутации пальцев на руках и ногах девочки.
Ранее в Саратовской области суд на два месяца отправил под арест жительницу Аткарского района, обвиняемую в убийстве и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.
По версии следствия, 22 декабря обвиняемая была дома вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Рассердившись на детей за непослушание, она стала душить их шарфом, пока те не перестали подавать признаков жизни. Затем она вынесла их голыми на улицу, бросила в овраге и скрылась. Их нашли в тот же день. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.