В России

сегодня, 11:50

В Саратовской области мать бросила ребенка в овраг на морозе

142

Девочке грозит ампутация пальцев

Замерзшей в овраге 5-летней девочке в селе Прокудино Саратовской области грозит ампутация. Ребенок, после того как мать задушила ее и брата, пролежал на почти 20-градусном морозе в овраге около пяти часов и выжила. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

Первую помощь девочке оказали врачи скорой помощи и районной больницы в Аткарске. Врачи буквально вытащили ее буквально с того света - малышка пережила клиническую смерть. У нее сильнейшие обморожения 25% тела.

Главный врач региональной детской больницы Михаил Свинарев рассказал, что у ребенка от удушения развилась гипоксия, которая повредила мозг. Клиническая смерть у найденной на морозе малышки продолжалась около 15-17 минут.

После того, как состояние ребенка несколько стабилизировалось, девочку доставили в областную детскую клиническую больницу, где кроме последствий обморожения врачи продолжают бороться с тяжелыми последствиями удушения. По-прежнему высок риск ампутации пальцев на руках и ногах девочки.

Ранее в Саратовской области суд на два месяца отправил под арест жительницу Аткарского района, обвиняемую в убийстве и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

По версии следствия, 22 декабря обвиняемая была дома вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Рассердившись на детей за непослушание, она стала душить их шарфом, пока те не перестали подавать признаков жизни. Затем она вынесла их голыми на улицу, бросила в овраге и скрылась. Их нашли в тот же день. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.
142

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве врач выпал из окна больницы Вишневского
В Москве врач выпал из окна больницы Вишневского

59 минут назад

В России
Две женщины погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани
Две женщины погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани

сегодня, 11:19

В России
Фигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонии
Фигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонии

сегодня, 11:13

В России
Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

сегодня, 10:44

В России
В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории
В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории

сегодня, 10:34

В России
Летевший из Саратова в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги
#сигнал тревоги #самолет
Летевший из Саратова в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

вчера, 15:53

В России