Происшествия

54 минуты назад

Липчанин украл из «Пятёрочки» колбасы больше чем на 4000 рублей

8 575
#кража
2
Липчанин украл из «Пятёрочки» колбасы больше чем на 4000 рублей

Уголовное дело направлено в суд.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ по факту кражи из магазина «Пятёрочка» на улице Зелёной в Липецке.

Этот случай произошёл ещё 5 сентября 2020 года. Мужчина набрал из холодильника колбасы и мясных изделий на общую сумму более 4000 рублей, спрятал их под верхнюю одежду и, не оплатив товар, вышел из магазина.

28 ноября прошлого года было возбуждено уголовное дело, но спустя месяц оно было приостановлено в связи неустановлением лица, совершившего преступление.

2 июня этого года дело было возобновлено, был установлен подозреваемый — житель области, который ранее уже был судим за преступления против собственности.

Сейчас мужчина уже сознался в краже продуктов из магазина. По части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Добавим, что по данным УМВД России по Липецкой области, в этом году на территории Липецкой области зафиксировано увеличение количества краж из магазинов на 2,9%. 
8 575
#кража
2

Комментарии (8)

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Эксперт

5 минут назад
360 часов равны 80 000р ну это круто проще отбыть за решткой 360 часов с обязательными работами чем работать за копейки как минимум пол года на жадных работодателей.
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123

15 минут назад
Что вы думаете много украл, после нового года 4000 рублей будет стоить пол палки колбасы
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Григорьев

15 минут назад
Это я просто оголодал в околотке после митинга
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Ай,ай

21 минуту назад
Колбаса это зло,надо было рыбу брать- она для организма полезнее
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Новый год же!

22 минуты назад
Понять и простить
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ВЛАД

22 минуты назад
Сядет снова за 4 кг колбасы. Она того не стоит.
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В Липецке

29 минут назад
Даже преступления какие-то идиотские.
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Коммунист

42 минуты назад
Ничего не украл. Мне кушать захотелось, вот и взял у буржуев
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