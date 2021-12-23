сегодня, 16:31
В 2022 году для некоторых россиян увеличится траспортный налог
В марте 2022 года российские власти планируют пересмотреть минимальную стоимость автомобилей, подпадающих под "налог на роскошь".
В 2021 году дилеры попросили Минпромторг рассмотреть вопрос об увеличении пороговых значений стоимости машин, подлежащих налогообложению с повышенным коэффициентом транспортного налога. В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) объяснили, что цены за эти годы выросли на 60%, и в разряд "роскошных" попали транспортные средства из масс-маркета. Базовый диапазон с 3-5 млн рублей дилеры попросили поднять до 5-7 млн рублей.
Основная методика расчета транспортного налога действует с 2003 года, и с тех пор она практически не менялась. Размер пошлины зависит от мощности автомобиля, также с 2015 года действует повышающий коэффициент для машин стоимостью выше 3 млн рублей. В 2022 году транспортный налог могут заметно трансформировать.
Зато в августе 2021 года в Госдуме предложили ввести льготы за безопасную манеру вождения в виде 50% скидки на уплату транспортного налога. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Он уже направил соответствующее письмо начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову.
По его словам, благодаря его предложению удастся значительно снизить число нарушений ПДД на российских дорогах.
Кроме того, в 2022 году для владельцев электротранспорта могут ввести покилометровую оплату проезда и акцизы на альтернативное топливо. Инициатором нововведений выступил Минтранс. В ведомстве отметили, что безуглеродный транспорт так же негативно влияет на дороги, как и обычные машины. В настоящее время владельцы электротранспорта освобождены от уплаты транспортного налога.