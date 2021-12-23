Происшествия
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Чудом остался жив — липчанин начал переходить дорогу перед автобусом на красный сигнал светофора
Днем 22 декабря в Липецке на улице Терешковой в районе СК «Звездный» мужчина вышел на проезжую часть перед автобусом.
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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пешеход вышел на дорогу на красный сигнал светофора, когда справа к пешеходному переходу подъезжал автобус 317-го маршрута.
Водитель автобуса вовремя сориентировался и начал уходить в соседнюю полосу. А экстремального пешехода, судя по записи камеры наблюдения отбросило на тротуар.
- Пострадавший, если можно использовать в это ситуации термин, за медицинской помощью не обращался. Сразу после инцидента он уехал на попутном транспорте. Водитель автобуса остался на месте и сообщил о происшествии. По факту ДТП проходит проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД.
Водитель автобуса вовремя сориентировался и начал уходить в соседнюю полосу. А экстремального пешехода, судя по записи камеры наблюдения отбросило на тротуар.
- Пострадавший, если можно использовать в это ситуации термин, за медицинской помощью не обращался. Сразу после инцидента он уехал на попутном транспорте. Водитель автобуса остался на месте и сообщил о происшествии. По факту ДТП проходит проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД.
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