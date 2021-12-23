Происшествия

сегодня, 15:31

Чудом остался жив — липчанин начал переходить дорогу перед автобусом на красный сигнал светофора

10 2017
#ДТП #автобус
3

Днем 22 декабря в Липецке на улице Терешковой в районе СК «Звездный» мужчина вышел на проезжую часть перед автобусом.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пешеход вышел на дорогу на красный сигнал светофора, когда справа к пешеходному переходу подъезжал автобус 317-го маршрута.

Водитель автобуса вовремя сориентировался и начал уходить в соседнюю полосу. А экстремального пешехода, судя по записи камеры наблюдения отбросило на тротуар.

- Пострадавший, если можно использовать в это ситуации термин, за медицинской помощью не обращался. Сразу после инцидента он уехал на попутном транспорте. Водитель автобуса остался на месте и сообщил о происшествии. По факту ДТП проходит проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД.
10 2017
#ДТП #автобус
3

Комментарии (10)

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321

8 минут назад
Гость, для слепых, встречка на такой же светофор остановилась, пешеход слева тоже пошел, а у тебя ещё мигающий синий был... выйди из локомотива, здесь город (ролф)
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ЮВП

32 минуты назад
"Трактористы на автобус" - лозунг нашего времени. В поле светофоров нет что вы от водителя хотите ?
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Гость

32 минуты назад
Светофор, для пешедятла горел красный, для автобуса мигающий зеленый, который не запрещает движение.
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Барановирус

34 минуты назад
Вакцинированным пешеходам разрешено переходить улицу на красный свет светофора!
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Животиков

37 минут назад
автобус ехал на желтый, на видео отчетливо видно , что пешеходы с обоих сторон дороги переходят проезжую часть.
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12 стульев

53 минуты назад
г-48 присмотрись, это автобусу загорается красный свет. Вторичные признаки))) - встречка останавливается, а пешеход слева тоже начинает переход. А на счет "экстремального" пешехода- верно, идти на зеленый перед маршруткой, верх смелости!
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Светофор

55 минут назад
Когда пешеход ступил на проезжую часть, для водятла горел красный. Встречный транспорт уже в этот момент стоял.
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Я

56 минут назад
Интересно, почему машины с другой стороны пешеходного перехода остановились? Скорее всего красный загорелся для машин.
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Естественный отбор

сегодня, 15:40
Люди все чаще стали перебегать дорогу то в неположенном месте то на запрещающий сигнал светофора. Лиж бы водилу не наказали за глупость пешехода.
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Житель Сокола

сегодня, 15:39
А что у наших маршруток есть преимущество при, проезде светофора на красный свет?
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