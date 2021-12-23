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НЛМК подарил ЛГТУ сертификат на миллион рублей

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#ЛГТУ
НЛМК подарил ЛГТУ сертификат на миллион рублей

Представители ПАО «НЛМК» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию Липецкого государственного технического университета.

В качестве подарка к юбилею вуза от компании вручили сертификат номиналом в миллион рублей. На эти средства ЛГТУ планирует укрепить материально-техническую базу вуза.

Липецкий государственный технический университет является базовым вузом НЛМК. Ежегодно на работу комбинат принимает около 200 выпускников этого учебного заведения. В настоящее время 22% всех сотрудников липецкой площадки предприятия, а это более 5,5 тысяч человек, составляют выпускники ЛГТУ. Многие из них занимают ТОПовые и руководящие позиции в структуре комбината. Такой успех обусловлен многолетним сотрудничеством НЛМК и ЛГТУ. У студентов есть возможность пройти производственную практику на предприятии, а сотрудники комбината состоят в государственных экзаменационных комиссиях вуза. Кроме того, для студентов и выпускников действуют ряд программ и стажировок.

Сейчас продолжается набор в стажерскую программу «Академия стальных возможностей». Студенты старших курсов могут выбрать профессию из 22-х предложенных направлений, получить доступ к образовательным курсам компании, познакомиться с производством НЛМК. Причем стажировка не будет мешать основной учебе, а её участники будут получать стипендию. В финале лучшие стажеры получат предложения трудоустройства. Заявки принимаются до 31 января на сайте  changellenge.com/event/nlmk-academy/
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#ЛГТУ

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