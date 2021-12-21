Общество

сегодня, 11:48

98 туристам выписаны ковидные штрафы

5 2022
#штраф #коронавирус
2
98 туристам выписаны ковидные штрафы

Вернувшиеся в область из-за границы туристы вовремя не предоставили сведения о данных пцр-тестов.

С 1 августа 2020 года на территорию Липецкой области из-за рубежа прибыли 26 007 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 98 из них не прошли обследование на коронавирус и не разместили соответствующую информацию на Едином портале государственных услуг. На этих граждан составлено 87 протоколов. Уже наложено 70 административных взысканий на сумму 577 000 рублей.

Продолжается выборочное экспресс-тестирование в липецком аэропорте. С начала года аэропорт принял 118 рейсов, на которых прибыли 19 890 пассажиров. При выборочном экспресс-тестировании российских и иностранных граждан, прибывающих из-за рубежа, обследованы 3 832 человека.

Сейчас в аэропорту «Липецк» отсутствует сообщение со странами неблагополучными по циркуляции нового геноварианта вируса SARS-CoV-2 («Омикрона»). Спектр полетов ограничен частными и чартерными авиаперевозками из стран Западной Европы, Египта, Таджикистана и Киргизии.


5 2022
#штраф #коронавирус
2

Комментарии (5)

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Выборочно

23 минуты назад
Зачем тогда вообще нужно ваше тестирование. Деньги за жизни окружающих. Правда, были ещё турецкие помидоры...
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нквд

27 минут назад
А вы своих жителей смогли бы пару сотен натянуть . при желании можно тысячи . несоблюдающих антиковидные мероприятия
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Слабые

29 минут назад
Житель, вот так оно есть.
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Житель

сегодня, 12:36
С этого надо было начинать с самого начала,а не экраны,лампы,разметки проверять,все было как будто специально сделано чтобы больше народу заразить,а потом прививки втюхивать.
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Гости

сегодня, 12:21
Выборочно-это пальцем в небо..
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