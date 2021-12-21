98 туристам выписаны ковидные штрафы

Вернувшиеся в область из-за границы туристы вовремя не предоставили сведения о данных пцр-тестов.

С 1 августа 2020 года на территорию Липецкой области из-за рубежа прибыли 26 007 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 98 из них не прошли обследование на коронавирус и не разместили соответствующую информацию на Едином портале государственных услуг. На этих граждан составлено 87 протоколов. Уже наложено 70 административных взысканий на сумму 577 000 рублей.



Продолжается выборочное экспресс-тестирование в липецком аэропорте. С начала года аэропорт принял 118 рейсов, на которых прибыли 19 890 пассажиров. При выборочном экспресс-тестировании российских и иностранных граждан, прибывающих из-за рубежа, обследованы 3 832 человека.



Сейчас в аэропорту «Липецк» отсутствует сообщение со странами неблагополучными по циркуляции нового геноварианта вируса SARS-CoV-2 («Омикрона»). Спектр полетов ограничен частными и чартерными авиаперевозками из стран Западной Европы, Египта, Таджикистана и Киргизии.





