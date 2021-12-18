Полиция разбирается в деле о разграбленной могиле

С участка на Городском кладбище Липецка пропали все металлические конструкции.

На прошлой неделе с одной из могил кладбища Трубного завода в Липецке пропали ограда, надгробье и гробница .



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, родственница умершего обнаружила пропажу во время посещения кладбища и обратилась в полицию.



- 13 декабря в отдел полиции № 4 поступило заявление от жительницы Липецка о краже с кладбища металлического памятника, гробницы и ограды. На данный момент проходит доследственная проверка, - прокомментировали происшествие в пресс-службе ведомства.



