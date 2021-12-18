Происшествия

сегодня, 09:19

Полиция разбирается в деле о разграбленной могиле

12 5037
#могила #памятник
5
Полиция разбирается в деле о разграбленной могиле

С участка на Городском кладбище Липецка пропали все металлические конструкции.

На прошлой неделе с одной из могил кладбища Трубного завода в Липецке пропали ограда, надгробье и гробница .

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, родственница умершего обнаружила пропажу во время посещения кладбища и обратилась в полицию.

- 13 декабря в отдел полиции № 4 поступило заявление от жительницы Липецка о краже с кладбища металлического памятника, гробницы и ограды. На данный момент проходит доследственная проверка, - прокомментировали происшествие в пресс-службе ведомства.

12 5037
#могила #памятник
5

Комментарии (12)

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Ну

46 минут назад
начались грабежи могил ! Голытьба способна на все ....!
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Скупщик чермета

54 минуты назад
Ничаго ня видел , никого нязнаю !
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Дворник

сегодня, 13:18
Горожанка, да поесть и выпить он себе купит! Уж точно не на мерседес человек копит, про сто отчаявшийся атеист
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Участковый

сегодня, 12:42
Отказной сварганю. Скорее всего,металл старый,некрашеный,поэтому заржавел и превратился в труху. Дело раскрыто. Давайте новое.
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чермет давно в цене

сегодня, 12:23
Садоводства по несколько раз уже прошерстили. Теперь взялись за кладбища. Нелегальных скупок полно, десетелетиями на одном месте, но менты как бы не знают про них. Не питайте иллюзий никто ничего не найдёт.
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До чего

сегодня, 12:14
людей довели! А вы всё дальше чего-то ждёте?!
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Странно

сегодня, 12:12
что делали родственники на кладбище в декабре?
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Горожанка

сегодня, 12:04
Ничего святого! Что же он купит на эти деньги, посмотреть бы, что с ним дальше произойдёт? Нехристь!
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Липчанка

сегодня, 11:44
У нас три года назад тоже самое сперли ограду металлическую у папы которая простояла 34 года На том же кладбище Там что нет сторожей?
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Михаил

сегодня, 11:23
Все металическое отопрут в скупку.
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