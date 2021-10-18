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46 минут назад

Группа НЛМК – лауреат премии «Хрустальная пирамида» в двух номинациях

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#премия «Хрустальная пирамида» #
Группа НЛМК – лауреат премии «Хрустальная пирамида» в двух номинациях
Группа НЛМК стала победителем премии за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2021». Компания выиграла в номинации «Корпоративный университет года», вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов получил награду «HR-руководитель года». 

Корпоративный университет НЛМК был создан в 2016 году. Он работает по системе «лидеры учат лидеров»: благодаря вовлечению в преподавание ключевых руководителей и экспертов компания готовит будущих лидеров для реализации амбициозных задач в быстро меняющемся мире. С 2019 года Корпоративный университет входит в несколько международных сообществ - Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), Форум руководителей корпоративных университетов (ECLF) и Комитет по образованию и обучению Steeluniversity & Worldsteel (ETCO). 

Премия «Хрустальная пирамида» была учреждена в 2011 году оргкомитетом саммита HR-Директоров в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей для распространения лучшего опыта управления, а также для поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.

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#премия «Хрустальная пирамида» #

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