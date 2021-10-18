Общество

вчера, 21:49

На Соколе отключат холодную и горячую воду

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#отключения
На Соколе отключат холодную и горячую воду
18 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в доме № 29 по улице Хорошавина. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор Сокола: дом № 4 на улице Пожарского и жители улиц Арсеньева, Литейной, Стасова, Бородинской, Карбышева, Мешкова, Лавочкина, Пожарского, переулков Франко, Челюскинцев – здесь ЛГЭК ограничит подачу холодной воды для ремонтных работ на улице Литейной по заявке частного лица. 

С 10:00 до 20:00 еще на одном участке Сокола не будет холодной воды из-за устранения утечки на трубопроводе – в домах №№ 1а, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 41а к1, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 5, 5а, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 19а, 21, 21а, 23, 43, 54, 56, 58, 60, 80, 82 по улице Ушинского, № 1 на площади Горскова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ЦТП-1, ЦТП-2) на площади Константиновой. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 8 по улице Фрунзе для устранения утечки на водоводе. 

С 09:00 до 18:00 из-за проведения ремонтных работ не будет холодной воды в домах №№ 100, 102, 104, 106, 108 на улице Космонавтов. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно приостановит подачу горячей воды на Соколе для проведения ремонтных работ – в домах №№ 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23 по улице Ушинского, №№ 41, 41а, 45, 47 по улице 40 лет Октября, № 32 по улице Дружбы. 

С 09:00 до 17:00 для проведения ремонтных работ на электрических сетях отключат электроэнергию в доме № 6а по улице Московской, сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». 
687
#отключения

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