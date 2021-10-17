В России
вчера, 17:55
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября
Новый порядок вывоза детей за границу вступит в силу с России с 17 октября.
О новом порядке рассказали в пресс-службе МВД, пишет ТАСС.
Новый закон облегчает для несовершеннолетних процесс выезда из страны — теперь для самостоятельных поездок достаточно получить согласие только одного из законных представителей. По данным ведомства, такое решение сможет помочь родителям устанавливать запрет в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств.
В МВД добавили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей. "Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - добавили в ведомстве.
О новом порядке рассказали в пресс-службе МВД, пишет ТАСС.
Новый закон облегчает для несовершеннолетних процесс выезда из страны — теперь для самостоятельных поездок достаточно получить согласие только одного из законных представителей. По данным ведомства, такое решение сможет помочь родителям устанавливать запрет в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств.
В МВД добавили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей. "Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - добавили в ведомстве.