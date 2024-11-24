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11 минут назад

В ДТП в Задонске пострадали три человека, в том числе ребёнок

54-летний мужчина решил не пропустить даму, в итоге плохо стало всем.

Крупная авария произошла сегодня в Задонске на улице Комсомольской напротив дома 36.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации водитель 1970 г.р. за рулём «Пежо-308», выезжая со второстепенного участка, решил не уступать дорогу «Рено-Логану», который управляла дама 1987 г.р.

Неджентльменский поступок дорого обошёлся участникам движения – машину столкнулись, в них пострадали люди. В «Логане» травмы получила женщина 1965 г.р., а в «Пежо» у предполагаемого виновника аварии – женщина 1985 г.р. и девочка 2011 г.р.

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Первые минуты после аварии. Фото УМВД РФ по Липецкой области

Точная оценка действиям водителей будет дана в ходе административного расследования.

Фото паблика Задонск - мой город
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