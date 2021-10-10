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В Коровино отключат холодную воду для устранения утечки на трубопроводе

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#отключение воды
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В Коровино отключат холодную воду для устранения утечки на трубопроводе
11 октября с 10:00 до 20:00 жители Коровино останутся без холодной воды из-за устранения утечки на трубопроводе на участке улиц Буденного и Зоологической – ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Садовой, Сенной, Смоленской, Буденного, Небесной, Пролетарской, Сырской, переулка Рядового.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 по улице Качалова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова из-за устранения утечки на водоводе на улице Гагарина. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 2а, вл.9, 27, 27/1, 30, 31, 31/2 по улице Карла Маркса, № 2 по улице Первомайской, № 7 на площади Петра Великого для устранения утечки на водоводе на площади Революции. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 10:00 до 12:00 отключат горячее водоснабжение в доме № 36/4 по улице Космонавтов – ЛГЭК будет проводить ремонтные работы – чистку фильтров на котельной «Космонавтов 36/4». 
3 279
#отключение воды
2

Комментарии (3)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

42 минуты назад
Хорошо что до нас ремонт водопровода не дошли я на остановки купаюсь.
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Вася Жулёк

45 минут назад
На ЛТЗ - 3 участок вода неделю течёт на остановке по колено не кто не устраняет течь.
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Фермер Кузьмич

45 минут назад
А в Быково из кранов потечет ряженка
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