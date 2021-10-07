Экономика

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На эскроу-счетах липчан лежат более 2,5 миллиарда рублей

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#строительство #дольщики
На эскроу-счетах липчан лежат более 2,5 миллиарда рублей

800 бывших владельцев таких счетов уже справили новоселье.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, по данным на 1 сентября 2021 года в Липецкой области открыто порядка 1100 эскроу-счетов. Остатки средств на них составляют более 2,5 миллиарда рублей. Застройщики заключили с банками 15 кредитных договоров на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей.

Проектное финансирование предполагает, что строительные компании могут использовать только собственные средства или банковский кредит, не привлекая деньги граждан. Покупатель жилья открывает эскроу-счет, куда перечисляет средства за квартиру. Строители получают доступ к средствам граждан лишь после сдачи дома в эксплуатацию.

Такой механизм призван защитить граждан от недобросовестных фирм, превращающих объекты в долгострои, когда после сбора денег строительные работы останавливались, а люди оставались без вложений и жилья. Средства на таких счетах на сумму до 10 миллионов рублей застрахованы.

Обладателями недвижимости, построенной по проектному финансированию, уже стали владельцы более 800 «раскрытых» эскроу-счетов.
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#строительство #дольщики

Комментарии (1)

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зрк

57 минут назад
а для чего эта новость лучше бы написали сколько у чиновниках на считах лежат даже на подоконике деньги забывают
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