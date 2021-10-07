Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания

Днем 6 октября в селе Елецкое Липецкого района на улице Усманской загорелся автомобиль «Hyundai».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил салон автомобиля и панель приборов на площади в один квадратный метр.



- Пострадавших нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе ведомства.

