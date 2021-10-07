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Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания

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#МЧС #пожар
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Автомобиль «Hyundai» загорелся из-за короткого замыкания
Днем 6 октября в селе Елецкое Липецкого района на улице Усманской загорелся автомобиль «Hyundai».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил салон автомобиля и панель приборов на площади в один квадратный метр.

- Пострадавших нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе ведомства.
1 748
#МЧС #пожар
3

Комментарии (1)

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Эксперт

19 минут назад
Че вы хотели это же Китайское производство , зато дешего и красиво.
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