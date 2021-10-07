Как зажигают в администрации Липецкой области

GOROD48 увидел, как проходит техническое обслуживание самой большой люстры в здании администрации Липецкой области. Она расположена в большом зале, где проходят заседания администрации и сессии регионального парламента, туда же приглашают высокопоставленных гостей. Липчане могут видеть окна этого зала, если проходят мимо здания со стороны улицы Интернациональная.

Любая хозяйка знает, что такое вымыть люстру. Но в администрации Липецкой области это действо больше напоминает спецоперацию, в которой задействовано несколько человек.Дело в том, что прежде чем приступить к техническому обслуживанию люстры, освещающей большой зал здания администрации Липецкой области, махину весом полтонны (одного хрусталя на 200 килограммов) нужно еще спустить с потолка. Делается это с помощью лебедки, которая находится на крыше здания.— В нашей бригаде 3-4 человека. Чтобы опустить люстру требуется некоторое время, — говорит плотник Александр Зюзин, крутя лебедку.Огромная люстра с зажженными лампочками, но спущенная на уровень человеческого роста, представляет собой завораживающее зрелище.Точные данные о люстре за давностью лет не сохранились. Скорее всего ее сделали по индивидуальному заказу для только построенного в 1958 году здания Дома Советов. Каркас люстры сделан из облегченных сплавов, а плафоны из хрусталя. В комплект к люстре прилагаются еще 15, но поменьше, они висят по периметру большого зала. Их как и большую люстру не меняли ни разу с 1960 года. Основную лишь немного отреставрировали.— В 2015 году по индивидуальному заказу в городе Гусь-Хрустальный изготовлены новые плафоны. Ими заменили несколько разбитых старых, — рассказывает начальник управления делами администрации региона Ирина Головлева.Техническое обслуживание люстры проводят один-два раза в год. Плафоны чистят, лампочки меняют по мере необходимости, но из-за одной перегоревшей, люстру, естественно, не спускают.— В люстре 70 ламп. Несколько лет назад мы начали использовать энергоэффективные лампы. Теперь эта махина потребляет электроэнергии не больше, чем чайник, — говорит комендант здания Евгений Гаджиев.Телеоператоры, которые часто работают в большом зале, после энергоэффективной замены тогда заметили, что свет в большом зале стал немного тусклее.На то, чтобы вымыть все плафоны требуется не менее двух часов. Моют их так же как и домашние люстры. Только объемы другие и ответственность.— Мы убираем как дома. Но чувствуется груз ответственности. Руки дрожат, когда моем, чтобы не разбить, — пояснила уборщица Елизавета Плотникова.В здании администрации Липецкой области сейчас идет ремонт. Однако о замене люстры даже речи не заходило. Она до сих пор органично вписывается в интерьер большого зала.