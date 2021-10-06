В России

сегодня, 17:09

В России ужесточат наказание за изнасилование детей

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#изнасилование
За изнасилование несовершеннолетних — независимо от их возраста — предлагают давать до 20 лет лишения свободы или приговаривать к пожизненному заключению. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума палата может принять в октябре.

Его авторы вице-спикер СФ Андрей Турчак, депутаты ГД Павев Крашенинников и Александр Хинштейн считают, что нынешнее наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

В пояснительной записке они отмечают, что в настоящее время в санкции части 5 ст. 131 «Изнасилование» и части 5 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. При этом ответственность по указанным статьям наступает только в случаях, когда преступление было совершено в отношении подростка, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние.

Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14-и.

По информации «Известий», инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы.

131
#изнасилование

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