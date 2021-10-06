В Липецкой области охват прививками от коронавируса превысил 40%

Ежедневно прививаются первым компонентом вакцины чуть больше 1000 человек.

Как сообщает администрация Липецкой области, по состоянию на 6 октября в нашем регионе привито от коронавируса однократно 415,8 тысячи человек (из них повторно привито 19,5 тысячи человек). Двукратно привиты от коронавируса 396,2 тысячи человек (из них повторно привито 16,9 тысячи человек). Охват прививками в среднем по региону составляет более 40%. Ежедневно прививаются первым компонентом чуть больше 1000 человек. По темпам вакцинации Липецкая область занимает 11-е место по России.



Напомним, 30 сентября главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 работников ряда сфер. Прививки от коронавируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления. До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.