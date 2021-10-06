Коронавирус

сегодня, 14:21

В Липецкой области охват прививками от коронавируса превысил 40%

7 780
#вакцинация #коронавирус
1
В Липецкой области охват прививками от коронавируса превысил 40%

Ежедневно прививаются первым компонентом вакцины чуть больше 1000 человек.

Как сообщает администрация Липецкой области, по состоянию на 6 октября в нашем регионе привито от коронавируса однократно 415,8 тысячи человек (из них повторно привито 19,5 тысячи человек). Двукратно привиты от коронавируса 396,2 тысячи человек (из них повторно привито 16,9 тысячи человек). Охват прививками в среднем по региону составляет более 40%. Ежедневно прививаются первым компонентом чуть больше 1000 человек. По темпам вакцинации Липецкая область занимает 11-е место по России.

Напомним, 30 сентября главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 работников ряда сфер. Прививки от коронавируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления. До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.
7 780
#вакцинация #коронавирус
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жук

26 минут назад
Местный, ревакцинация делается через 6 месяцев после второго компонента. И так каждые 6 месяцев до конца жизни. Если пропустишь, то заразишься очень в тяжелой форме.
ответить

Местный

35 минут назад
А про ревакцинацию что то молчат. Так нужна она или нет?
ответить

Автохам

44 минуты назад
я, согласен. В Конституции гарантирована свобода передвижения, а на красный ехать запрещено, через сплошные тоже. зачем нам конституция нужна, куда с этой книжкой можно сходить?
ответить

Надежда Константиновна

45 минут назад
Не правда, не завидуй
ответить

я

47 минут назад
Конечно охватит если работы не хочешь лишится, в постановлении 95% прописано рабочего населения Липецка. А вот интересно зачем нам конституция нужна, куда с этой книжкой можно сходить ......
ответить

Не правда

сегодня, 14:39
Половина из этих 40 процентов купили сертификат
ответить

Всезнающий липчанин

сегодня, 14:37
С завтрашнего дня, дабы не создавать ажиотаж в поликлиниках и не подвергать людей возможному заражению в очередях, дополнительная вакцинация будет проводиться на свежем воздухе - под мостом, в Каменном Логу. Всем прививштмся будут бесплатно раздаваться транспортные карты нового образца...
ответить

Еще в рубрике

В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями
#коронавирус #поликлиника
5
В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями

15 минут назад

Здоровье
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 339 человек
#коронавирус
7
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 339 человек

сегодня, 13:34

Коронавирус
Сделавших прививки от коронавируса липецких студентов на два дня освободят от занятий
#вакцинация #коронавирус
15
Сделавших прививки от коронавируса липецких студентов на два дня освободят от занятий

сегодня, 12:41

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили рекордное количество случаев COVID-19
#коронавирус
47
За сутки в Липецкой области выявили рекордное количество случаев COVID-19

сегодня, 11:37

Коронавирус
Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре
#выплаты #медики
15
Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре

вчера, 12:26

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
15
За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 9 человек умерли

вчера, 11:35

Коронавирус