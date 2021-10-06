НЛМК Live

сегодня, 12:54

Группа НЛМК тестирует инновации в области интернета вещей и искусственного интеллекта

190
#искусственный интеллект
Группа НЛМК тестирует инновации в области интернета вещей и искусственного интеллекта

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с АЛРИИ – независимой Ассоциацией лабораторий по развитию искусственного интеллекта. Сотрудничество планируется развивать в области цифровизации различных производственных процессов, включая технологии интернета вещей и искусственного интеллекта.

Как сообщает ПАО «НЛМК», компания и Ассоциация уже запустили ряд пилотных проектов. Например, в настоящее время Группа НЛМК и член АЛРИИ компания Biometriclabs тестируют применение мобильных беспроводных виброакустических датчиков для определения утечек в трубопроводах предприятий. Такие датчики обеспечивают постоянный онлайн-мониторинг за состоянием коммуникаций, проложенных под землей, то есть потенциально позволяют быстрее находить поврежденные участки. Такая система позволит снизить число утечек и повысить надежность водоснабжения оборудования.  

Через площадку Группы НЛМК по оценке внешних инновационных решений уже прошли тысячи стартапов, более 100 решений были внедрены или находятся на стадии пилотирования. 

Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте

190
#искусственный интеллект

Еще в рубрике

Фонд «Милосердие» открыл новые арт-объекты в Липецкой области
#граффити
Фонд «Милосердие» открыл новые арт-объекты в Липецкой области

сегодня, 12:28

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» передал малообеспеченным семьям детское питание
#благотворительность #Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» передал малообеспеченным семьям детское питание

вчера, 20:45

НЛМК Live
НЛМК улучшил коррозионные свойства оцинкованного проката
#прокат
НЛМК улучшил коррозионные свойства оцинкованного проката

вчера, 13:21

НЛМК Live
НЛМК расширяет сотрудничество со стартапами
#стартапы
НЛМК расширяет сотрудничество со стартапами

30.09.2021 17:46

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» поддержал театральный проект о Петре и Февронии
#театр #Стальное дерево
Фонд «Милосердие» поддержал театральный проект о Петре и Февронии

30.09.2021 10:05

НЛМК Live
Команда ПАО «НЛМК» стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе
#северная хотьба
Команда ПАО «НЛМК» стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе

27.09.2021 17:53

НЛМК Live