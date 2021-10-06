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Группа НЛМК тестирует инновации в области интернета вещей и искусственного интеллекта
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с АЛРИИ – независимой Ассоциацией лабораторий по развитию искусственного интеллекта. Сотрудничество планируется развивать в области цифровизации различных производственных процессов, включая технологии интернета вещей и искусственного интеллекта.
Через площадку Группы НЛМК по оценке внешних инновационных решений уже прошли тысячи стартапов, более 100 решений были внедрены или находятся на стадии пилотирования.
Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте.