Группа НЛМК тестирует инновации в области интернета вещей и искусственного интеллекта

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с АЛРИИ – независимой Ассоциацией лабораторий по развитию искусственного интеллекта. Сотрудничество планируется развивать в области цифровизации различных производственных процессов, включая технологии интернета вещей и искусственного интеллекта.

Как сообщает ПАО «НЛМК», компания и Ассоциация уже запустили ряд пилотных проектов. Например, в настоящее время Группа НЛМК и член АЛРИИ компания Biometriclabs тестируют применение мобильных беспроводных виброакустических датчиков для определения утечек в трубопроводах предприятий. Такие датчики обеспечивают постоянный онлайн-мониторинг за состоянием коммуникаций, проложенных под землей, то есть потенциально позволяют быстрее находить поврежденные участки. Такая система позволит снизить число утечек и повысить надежность водоснабжения оборудования.

Через площадку Группы НЛМК по оценке внешних инновационных решений уже прошли тысячи стартапов, более 100 решений были внедрены или находятся на стадии пилотирования.

Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте .