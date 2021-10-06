Сделавших прививки от коронавируса липецких студентов на два дня освободят от занятий

Такой бонус для популяризации вакцинции придумали в ЛГПУ.

Завтра в ЛГПУ начнётся всеобщая вакцинация студентов против коронавируса. Как сообщил GOROD48 первый проректор ЛГПУ Денис Кретов, всеобщая — не означает обязательная и принудительная. Студенты не попали под действие подписанного 30 сентября главным санитарным врачом Липецкой области Владимиром Бондаревым постановления об обязательной вакцинации против COVID-19 работников ряда сфер. Прививки от коронавируса в Липецкой области стали обязательными только для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах образования, то есть для преподавателей и иных сотрудников университета. Кстати, сейчас в ЛГПУ уже привиты или переболели коронавирусом менее 6 месяцев назад 90% преподавателей.



В ЛГПУ пытаются стимулировать массовую вакцинацию и среди студентов. Пока — только освобождением от занятий на два дня — в день прививки и на следующий после неё. Прорабатываются и другие меры, в том числе рассматривают возможность мотивировать студентов рублём. Но пока слух о том, что за прививку студентам ЛГПУ будут платить чуть ли не по 3000 рублей, в университете не подтверждают.



- Решение о дополнительном стимуле на уровне университета ещё не принято, но не стоит забывать о главном стимуле — это здоровье, - отметил Денис Кретов. - Кроме того, мы видим, что в ряде регионов - в Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде уже переводят обучение на дистанционку, закрывают учебные заведения - все это тоже должно заставлять задуматься и принимать меры.



Завтра здравпункт в пятом корпусе ЛГПУ откроет свои двери в 10:00. Помимо вакцины от коронавируса «Спутник V» студентам на выбор будет доступна вакцина «ЭпиВакКорона».



Прививать студентов будут по расписанию: 7 октября — институт психологии и образования, 8 октября — институт филологии, 9 октября — день свободного посещения для всех институтов, 11 октября — институт культуры и искусства, институт физической культуры и спорта, 12 октября — институт истории, права и общественных наук, 13 октября - естественных, математических и технических наук.

