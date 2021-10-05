Водитель выгонял льготницу из автобуса

У женщины через терминал не прошла оплата проезда картой нового образца.

Липчанка Ольга поделилась с GOROD48 неприятной ситуацией, которая произошла с ней в муниципальном автобусе. Женщина пользуется льготой при оплате проезда как ветеран труда, она уже давно получила транспортную карту нового образца. Ею Ольга может через новые терминалы оплачивать проезд со скидкой в 50%. Как оказалось, может не всегда.



- Утром в воскресенье хотела оплатить проезд в автобусе №8 по новой льготной карте. Но терминал написал: «Повторная оплата невозможна». Я попросила водителя перезагрузить аппарат, но он потребовал или оплатить проезд наличными, или выйти вон, - рассказала Ольга. - Деньги на карте были, я недавно их вносила. Что за карты нам выдали? И почему водители так себя ведут? Звонила на горячую линию, но мне в выходной никто не ответил.



В ситуации попробовали разобраться в управлении дорог и транспорта Липецкой области. Вероятно, произошла техническая накладка.



- Скорее всего, по этой карте один раз проехали в этом же автобусе, водитель должен был сменить рейс, но не сменил, поэтому терминал выдал такое сообщение. С картой все нормально. Здесь проблема оказалась со стороны перевозчика, - рассказали в региональном управлении транспорта.



Напомним, с 1 июля 2021 года проезд в общественном транспорте Липецкой области можно оплачивать как банковской картой, так и новой транспортной картой, которая не требует актуализации. Расплатиться банковской картой теперь смогут и льготники. В регионе их 250 тысяч человек. Для оплаты проезда подойдет карта любого банка национальной платёжной системы «МИР». Чтобы привязать карту к льготе, гражданину необходимо будет обратиться в любое отделение МФЦ. Для льготников карты бесплатны. Если у человека уже оформлена транспортная льгота, то потребуется паспорт, СНИЛС и реквизиты карты. Расплачиваться банковской картой в транспорте можно уже на следующий день.



Липчане, которые не пользуются льготами, также должны будут определиться, как им удобнее оплачивать проезд. Они могут пользоваться банковской картой. Если же хотят по-прежнему платить транспортной, то придется купить новую до конца года.



Добавим, что с 16 сентября в регионе вышла из строя система оплаты проезда картами старого образца. Проблема возникла из-за отказа двух компонентов: из строя вышли контроллеры жестких дисков. Ранее планировалось все починить к 1 октября, но система до сих пор не работает. Сейчас настройкой занимается компания-разработчик системы.