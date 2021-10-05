Общество

сегодня, 10:36

Водитель выгонял льготницу из автобуса

26 2150
#оплата #проезд #терминал
4
Водитель выгонял льготницу из автобуса

У женщины через терминал не прошла оплата проезда картой нового образца.

Липчанка Ольга поделилась с GOROD48 неприятной ситуацией, которая произошла с ней в муниципальном автобусе. Женщина пользуется льготой при оплате проезда как ветеран труда, она уже давно получила транспортную карту нового образца. Ею Ольга может через новые терминалы оплачивать проезд со скидкой в 50%. Как оказалось, может не всегда.

- Утром в воскресенье хотела оплатить проезд в автобусе №8 по новой льготной карте. Но терминал написал: «Повторная оплата невозможна». Я попросила водителя перезагрузить аппарат, но он потребовал или оплатить проезд наличными, или выйти вон, - рассказала Ольга. - Деньги на карте были, я недавно их вносила. Что за карты нам выдали? И почему водители так себя ведут? Звонила на горячую линию, но мне в выходной никто не ответил.

В ситуации попробовали разобраться в управлении дорог и транспорта Липецкой области. Вероятно, произошла техническая накладка.

- Скорее всего, по этой карте один раз проехали в этом же автобусе, водитель должен был сменить рейс, но не сменил, поэтому терминал выдал такое сообщение. С картой все нормально. Здесь проблема оказалась со стороны перевозчика, - рассказали в региональном управлении транспорта.

Напомним, с 1 июля 2021 года проезд в общественном транспорте Липецкой области можно оплачивать как банковской картой, так и новой транспортной картой, которая не требует актуализации. Расплатиться банковской картой теперь смогут и льготники. В регионе их 250 тысяч человек. Для оплаты проезда подойдет карта любого банка национальной платёжной системы «МИР». Чтобы привязать карту к льготе, гражданину необходимо будет обратиться в любое отделение МФЦ. Для льготников карты бесплатны. Если у человека уже оформлена транспортная льгота, то потребуется паспорт, СНИЛС и реквизиты карты. Расплачиваться банковской картой в транспорте можно уже на следующий день.

Липчане, которые не пользуются льготами, также должны будут определиться, как им удобнее оплачивать проезд. Они могут пользоваться банковской картой. Если же хотят по-прежнему платить транспортной, то придется купить новую до конца года.

Добавим, что с 16 сентября в регионе вышла из строя система оплаты проезда картами старого образца. Проблема возникла из-за отказа двух компонентов: из строя вышли контроллеры жестких дисков. Ранее планировалось все починить к 1 октября, но система до сих пор не работает. Сейчас настройкой занимается компания-разработчик системы.
26 2150
#оплата #проезд #терминал
4

Комментарии (26)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Контрас

5 минут назад
Никакая проблема с картой не может оказаться "...проблемой со стороны перевозчика", поскольку сама идея введения на транспорте этих карт принадлежала властям, до карт никаких проблем с оплатой не возникало, с картами каждый день на каждом шагу.
ответить

Коммунист

5 минут назад
Антикоммунист, попробуй написать письмо Геннадию Андреевичу. Он мне помог
ответить

Конституция

5 минут назад
Эффективные менеджеры у руля!
ответить

Житель

15 минут назад
За такое безобразие людей вообще должны бесплатно возить.
ответить

Антикоммунист

21 минуту назад
Коммунист, меня тоже отказываются возить бесплатно как жертву политических репрессий.. Жаловался в Сейм и Раду, а воз и ныне там. Низабудемнипрастим!
ответить

аналитик

22 минуты назад
Опять население обманули ( 250 тысяч льготников , на старых картах осталось рублей по 50 ) считайте чиновники
ответить

света

26 минут назад
надо таких водителей увольнять.легко отмазываються.наличными только деньги в корман собирают.билеты не дают.ХАОС...
ответить

123 таксист

27 минут назад
Сегодня водитель автобуса маршрута 306 гос. номер 245 плевал на ПДД в остановочные карманы не заезжат .останавливается носреди дороги . на сигналы светофора не реагирует . мчит на красный и по телефону болтает без умолка
ответить

Коммунист

27 минут назад
Либерал, я жаловался в ЦК. Меня отказываются возить по партбилету
ответить

Либерал

39 минут назад
Надо жаловаться в Страсбург и Гаагу!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В мэрии рассказали, когда благоустроят площадь у «Звездного»
#"Звездный"
В мэрии рассказали, когда благоустроят площадь у «Звездного»

10 минут назад

Общество
Водитель маршрутки обматерил пассажирку
#конфликт #транспорт #оплата проезда
5
Водитель маршрутки обматерил пассажирку

18 минут назад

Общество
В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях
#рыба #рыбалка
4
В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях

сегодня, 10:45

Общество
В Липецке поменяли наценки на лекарства
#лекарства #цена
9
В Липецке поменяли наценки на лекарства

сегодня, 10:16

Общество
В Липецке испарилась остановка
#остановка #павильон
6
В Липецке испарилась остановка

сегодня, 09:46

Общество
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин
#администрация Липецка #Евгений Лепекин #кадры
18
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил Евгений Лепекин

сегодня, 09:22

Общество