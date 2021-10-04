Происшествия

сегодня, 16:14

В Липецке автомобиль «Тойота Ленд Крузер» сбил пешехода

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#ДТП
В Липецке автомобиль «Тойота Ленд Крузер» сбил пешехода

ДТП произошло в частном секторе.

Сегодня в 11:00 в Липецке напротив дома №17 на улице Садовая сбили пешехода. Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, под колёса автомобиля «Тойота Ленд Крузер» под управлением 43-летнего водителя попал 62-летний мужчина.

Пешехода доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правого колена, но после оказания помощи пострадавшего отпустили домой.
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#ДТП

Комментарии (1)

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Мать

сегодня, 16:40
Ограничить скорость,несутся даже на пешеходках на зелёный,особенно на Стаханова,улица широкая вот и гонят
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