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В Новосибирске подростки избили ребенка и сломали ему позвоночник
В новосибирской школе подростки избили второклассника на глазах учителей. В результате побоев ребёнок получил травму позвоночника. Ребёнку придётся носить корсет в течение полугода. Также ему три месяца нельзя сидеть, а физических нагрузок придётся избегать как минимум два года.
По утверждению родителя ребенка, ЧП произошло во время перемены. Ученика на протяжении 20 минут «таскали, пинали, заламывали руки». Когда ребенок попытался убежать, его догнали и продолжили издевательства. При этом учителя не вмешивались в происходящее. В результате пострадавший попал в травмпункт, где у него диагностировали перелом в грудном отделе позвоночника, передает Лента.ру.
«Прокуратура оценит законность оказания образовательной организацией услуг, соблюдение прав ребёнка, исполнение законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также свою проверку по факту инцидента начали следователи.
По утверждению родителя ребенка, ЧП произошло во время перемены. Ученика на протяжении 20 минут «таскали, пинали, заламывали руки». Когда ребенок попытался убежать, его догнали и продолжили издевательства. При этом учителя не вмешивались в происходящее. В результате пострадавший попал в травмпункт, где у него диагностировали перелом в грудном отделе позвоночника, передает Лента.ру.
«Прокуратура оценит законность оказания образовательной организацией услуг, соблюдение прав ребёнка, исполнение законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также свою проверку по факту инцидента начали следователи.