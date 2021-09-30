Происшествия

42 минуты назад

В Тербунском районе уничтожили две мины

147
#УГПСС #спасатели
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В Тербунском районе уничтожили две мины

Мины были обнаружены в окрестностях села Вторые Тербуны.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, 30 сентября в 15:15 часов в Тербунском районе в 3 километрах от села Васильевка взрывотехнической группой аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области были уничтожены 2 минометные мины калибра 50 миллиметров.

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Мины были обнаружены в окрестностях села Вторые Тербуны Тербунского района и переданы на уничтожение тербунскими полицейскими.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#УГПСС #спасатели
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